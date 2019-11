Unisalento, Fabio Pollice presenta i collaboratori. Ecco la squadra che lo affiancherà al governo dell’Ateneo

una comunità accademica che attende un segnale positivo, le difficoltà del bilancio di Ateneo non devono diventare un limite: sta a noi determinare il futuro, il passato non è una condizione che deve interferire sul presente. Da oggi immagino che si possa aprire un percorso espansivo per la nostra Istituzione, un percorso che ci porterà a ritrovarci al centro di un progetto di crescita. Sono certo che i delegati che mi affiancheranno saranno determinanti a raggiungere questo obiettivo, ma più in generale mi piacerebbe che ciascun componente della comunità accademica si facesse protagonista e promotore di un’idea, di un progetto che ritiene foriero di sviluppo per l’Ateneo. Lo porteremo avanti insieme», con queste parole il «Se saremo uniti e determinati ogni obiettivo diventerà raggiungibile. Dobbiamo recuperare la fiducia in noi stessi, e questo lo dico in particolare a tutti coloro che aspirano a crescere in UniSalento. C’è, le difficoltà del bilancio di Ateneo non devono diventare un limite:, il passato non è una condizione che deve interferire sul presente. Da oggi immagino che si possa aprire un percorso espansivo per la nostra Istituzione, un percorso che ci porterà a ritrovarci al centro di un progetto di crescita. Sono certo che i delegati che mi affiancheranno saranno determinanti a raggiungere questo obiettivo, ma più in generale mi piacerebbe che ciascun componente della comunità accademica si facesse protagonista e promotore di un’idea, di. Lo porteremo avanti insieme», con queste parole il neo Rettore dell’Università del Salento, Fabio Pollice , ha presentato, nella mattinata di oggi, i delegati che lo affiancheranno nel governo dell’Ateneo leccese.

La squadra dei collaboratori

Accanto al Rettore in veste di Prorettore vicario ci sarà Manolita Francesca, docente di Diritto privato. Compongono la formazione, poi:

alla Ricerca: Alessandro Sannino, docente di Scienze e tecnologie dei materiali

all'Offerta formativa: Attilio Pisanò, docente di Filosofia del diritto

alla Valorizzazione del territorio: Manuela De Giorgi, docente di Storia dell'arte medievale

alle Risorse umane: Rossano Ivan Adorno, docente di Diritto processuale penale

alla Proiezione internazionale: Rosita D'Amora, docente di Armenistica, caucasologia, mongolistica e turcologia

al Diritto allo studio: Giuseppe Gioffredi, docente di Diritto internazionale

ai Rapporti con imprese e partecipate: Valeria Stefanelli, docente di Economia degli intermediari finanziari

alle Politiche di genere: Anna Maria Cherubini, docente di Fisica matematica

alle Politiche di integrazione: Flavia Lecciso, docente di Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione

al Bilancio e politiche finanziarie: Giuseppe Grassi, docente di Elettrotecnica

alla Comunicazione: Stefano Cristante, docente di Sociologia dei processi culturali e comunicativi

alla Sostenibilità: Alberto Basset, docente di Ecologia

al Patrimonio edilizio e sicurezza: Maria Antonietta Aiello, docente di Tecnica delle costruzioni

al Patrimonio bibliotecario: Paola Davoli, docente di Egittologia e civiltà copta

alle Tecnologie digitali: Luigi Patrono, docente di Sistemi di elaborazione delle informazioni

all'Orientamento in entrata e uscita: Amedeo Maizza, docente di Economia e gestione delle imprese

alla Gestione degli spazi e degli eventi: Luisa Siculella, docente di Biologia molecolare

agli Affari legali: Francesco Tuccari, docente di Diritto amministrativo

all'Attuazione del piano strategico: Claudia Sunna, docente di Storia del pensiero economico

, docente di Storia del pensiero economico alla Performance di Ateneo: Andrea Ventura, docente di Fisica nucleare e subnucleare

Il Rettore ha poi annunciato alcune novità e prossime iniziative: «Chiederò a ogni delegato di nominare un referente del personale tecnico amministrativo per l’area di competenza, in un tandem che sono certo costituirà un valore aggiunto. Inoltre è mia intenzione rintracciare fondi per la realizzazione, ogni anno, di un progetto internazionale con un paese in via di sviluppo, con l’obiettivo di stimolare un percorso di crescita congiunto dal punto di vista sia accademico che umano. Infine, da gennaio partiremo con un Premio da assegnare alla scuola superiore di secondo grado che maggiormente contribuirà alla crescita di UniSalento in termini di iscritti: vogliamo così ricostruire la filiera formativa con la città di Lecce e con tutto il Salento».