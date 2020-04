Gli incassi del suo ultimo libro alle famiglie bisognose, Eleonora Marsella “Dalla parte dei più deboli”

“Cosa sarebbe successo se mi fossi comportato diversamente?”. È una domanda che tutti, almeno una volta ci siamo fatti. Ma l’amore non aspetta, non sempre. “L’amore è un attimo” è il libro a cura di Eleonora Marsella, la blogger salentina originaria di Maglie. La raccolta ospita 13 racconti scritti da 13 diversi autori, tutti emergenti e tutti selezionati da Eleonora Marsella per Mosaico Edizioni. Sono l’Amore e il Tempo i protagonisti di questi 13 scritti, il file rouge che lega le penne di questi nuovi autori.

Uscito qualche giorno fa, il 15 aprile, il libro della giornalista, agente culturale, speaker radiofonico e promotrice culturale è disponibile per i tantissimi lettori che vogliono vedere il Tempo e l’Amore rincorrersi attraverso le pagine di questo volume. Ma non solo cultura. L’opera a cura di Eleonora infatti ha tanti obiettivi. Se da un lato c’è certamente la diffusione di cultura, la promozione di nuovi scrittori, le nuove leve della scena letteraria futura, dall’altro lato c’è la solidarietà.

I soldi raccolti con la vendita delle copie saranno infatti destinati all’associazione salentina “Dalla parte dei più deboli” che ha l’obiettivo di aiutare 98 famiglie bisognose, grazie all’impegno costante di Sandro Barone e di altri cittadini, tra cui la stessa Eleonora che da Modena, dove adesso vive e lavora, scende in prima linea in Salento.

Classe 1992, nata a Maglie, Eleonora Marsella ha studiato prima a Lecce poi a Roma, attualmente vive a Modena ed è sempre in giro per l’Italia per organizzare eventi letterari o Festival.

13 Racconti a 12 euro: leggere fa bene al cuore.

Per richiedere la copia autografata si può contattare la curatrice a Ilblogdieleonoramarsella@gmail.com o sul suo sito www.ilblogdieleonoramarsella.it inoltre si può anche ordinare direttamente tramite il sito di Mosaico Edizioni, https://mosaicoedizioni.it/