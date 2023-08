È mezza estate. Siamo al giro di boa

Dopo 47 giorni dal solstizio d’estate possiamo parlare di quella che viene definita la pancia della bella stagione, la cosiddetta mezza estate. Ma nei fatti non siamo a metà della stagione, perché fra un mese saremo già alle prese con la ripresa della scuola e, soprattutto per i leccesi, con la festa di Sant’Oronzo, l’estate si chiude, finiscono le vacanze e si riprendono tutte le attività regolari.

Di fatto comincia da oggi il periodo delle ferie, generalmente intese, quelle a cui nessuno rinuncia, chiudono gli uffici, si fermano i liberi professionisti, avvocati e commercialisti in primis, e ci si prepara per il Ferragosto, ultima tappa forzata dell’estate, con il clou di feste, sagre ed eventi di piazza.

Una ventina di giorni, i più intensi, in cui recuperare il più possibile della vacanza, nel segno del relax o del divertimento, perché calda o fresca, ricca o povera, l’estate è sempre la stagione più attesa e più amata.

Poi ci sono sempre i più lungimiranti, quelli che in barba ad ogni luogo comune, aspettano settembre per fare le ferie, e gustarsi il mare con maggiore relax rispetto al traffico caratteristico dei giorni di mezza estate.

ph. Francesco Bello