“Natale e la sua magia”, a Miggiano tutto pronto per le feste! Ecco il programma completo

Sicuramente è una delle feste più magiche di tutto l’anno. Grandi e piccini aspettano questo periodo con tanta impazienza, tra l’attesa dei regali da scartare, le luci che addobbano la città e finalmente giorni felici con la propria famiglia e i propri amici.

In tutto il Salento e nel resto d’Italia, il Natale è un vero e proprio rito, da passare a casa o in vacanza ma sempre con la giusta compagnia. E per chi vuole respirare l’atmosfera natalizia, gli eventi, soprattutto in Salento, non mancano. Anche a Miggiano arriva “Natale e la sua magia”, la serie di eventi che terranno compagnia fino alla fine delle feste, dal 14 dicembre al 7 gennaio.

Tra la consegna delle letterine a Babbo Natale agli auguri agli anziani, passando per i mercatini di Natale, ce n’è per tutti e per tutte le età. Si parte il 14 dicembre, alle ore 17:00, con un evento dedicato ai bambini: in Piazza Municipio, infatti, non poteva mancare “Babbo Natale ti scrivo…”, l’immancabile consegna delle letterine a cui tante generazioni di bambini hanno affidato i loro desideri. Non mancherà poi l’animazione con il Clown “La favola di Biancaneve” e Mago Alex.

Non mancheranno, certo, momenti dedicati alla famiglia ed appuntamenti musicali che non scontenteranno nessuno. Sarà sempre Piazza Municipio, il 21 dicembre ad ospitare i Mercatini di Natale a partire dalle ore 17:00, a cui seguirà una degustazione di olio e vino, due dei prodotti più tipici del territorio, ed il Cabaret di Piero Ciakky, insieme a Federica Dell’Anna. Grande attesa anche per il 22 dicembre, che propone il bis dei Mercatini di Natale e degustazioni, a cui seguirà il cabaret del trio tutto al femminile Ciciri e Tria.

Settimane intense, insomma, che il Sindaco Michele Sperti e l’Amministrazione Comunale di Miggiano hanno dedicato al Natale 2019, per una fine dell’anno all’insegna di gusto e divertimento.

Il programma completo

14 dicembre – Piazza Municipio: dalle ore 17:00, Babbo Natale ti scrivo….consegna delle letterine, Animazione con il Clown “La favola di Biancaneve” e Mago Alex

15 dicembre – MOM – Via Roma: ore 16:00, Spettacolo teatrale per bambini “Il principe felice con lieto fine” di Oscar Wilde e Degustazione di dolci tipici natalizi

16-18-20 dicembre – Presepi rionali: via Bellini, piazza Matteotti, via Donizzetti

21 dicembre – Piazza Municipio: Auguri ai bimbi della comunità; Mercatini di Natale dalle ore 17:00; Degustazione – MOM Percorsi dell’olio e del vino; Canti natalizi, Pittulata alle ore 20:00; Piero Ciakki Cabaret

22 dicembre – Piazza Municipio: Auguri agli anziani della comunità; mercatini di Natale dalle ore 17:00; Degustazione – MOM Percorsi dell’olio e del vino; Canti natalizi; Babbo Natale e i suoi Elfi in risciò; Pittulata dalle ore 20:00; Ciciri e Tria Cabaret

23 dicembre – Chiesa Madre: Buon Natale Città di Miggiano; Concerto con il coro Polifonico Ecumenico “Hidruntum Art”; scambio di auguri presso il vecchio Municipio

3 gennaio – Theatrum: Spettacolo teatrale “Natale in casa Cupiello”, ore 19:00

4 gennaio – Vecchio Municipio: Mani in Pasta, preparazione di struffoli e dolci natalizi, ore 9:30

5 gennaio – Theatrum: Tombolata, ore 19:00

6 gennaio: Befana in Piazza – Animazione per tutti i bambini, ore 15:30

7 gennaio: La Befana del Sindaco, prima classe Scuola Primaria