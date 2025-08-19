Santa Maria di Leuca al centro del mondo grazie ai RadioAmatori. Un evento che unisce tecnologia, cultura e passione

Il 22 agosto 2025, Santa Maria di Leuca si prepara a diventare il fulcro delle comunicazioni radio a livello globale, grazie all’evento “Santa Maria di Leuca al centro del mondo grazie ai RadioAmatori“. Dalle 9:00 a mezzanotte, la località rivierasca ospiterà un’iniziativa unica nel suo genere, che unisce la passione per la radio alla promozione del territorio e alla divulgazione scientifica.

L’evento è frutto della collaborazione tra le Sezioni Ari (Associazione Radioamatori Italiani) di Lecce e Castellana Grotte , con il Patrocinio del Comune di Castrignano del Capo e del Comitato Regionale Puglia di Ari Saranno presenti ben 36 RadioAmatori provenienti da diverse sezioni tra cui Lecce, Castellana Grotte, Bari, Brindisi e Roma. Un numero significativo di appassionati che dimostra il grande interesse e la portata di questa iniziativa.

L’evento si pone una serie di obiettivi ambiziosi e di grande valore: avvicinare i giovani alle materie Stem: l’iniziativa mira a stimolare la curiosità dei più giovani verso la scienza, la tecnologia, l’ingegneria e la matematica, mostrando come il mondo delle comunicazioni radio possa essere affascinante e accessibile; promuovere Santa Maria di Leuca e Castrignano del Capo, grazie alla rete globale dei radioamatori, il nome di questi luoghi meravigliosi viaggerà in ogni angolo del pianeta, facendone conoscere la storia e la bellezza naturale; Valorizzare la figura del RadioAmatore, l’evento vuole far conoscere al grande pubblico il ruolo dei radioamatori, spesso sconosciuto, ma fondamentale in diverse situazioni, dalle emergenze alle comunicazioni scientifiche; diffondere le attività radioamatoriali, saranno mostrate anche sfumature poco note di queste attività, come le comunicazioni televisive satellitari e terrestri e Promuovere il Faro di Santa Maria di Leuca, simbolo del territorio, il faro sarà abbinato a importanti competizioni internazionali di “RadioSport“, come il Wail e l’Arlhs., che hanno l’obiettivo di promuovere la conoscenza dei fari a livello mondiale.

Per l’occasione, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha concesso un’autorizzazione speciale: l’utilizzo del nominativo radio II7SML (India India Seven Sierra Mike Lima). Le ultime tre lettere sono un acronimo di Santa Maria di Leuca, un dettaglio che sottolinea l’importanza del luogo. Questo nominativo, essendo “speciale”, è molto ambito e sarà utilizzato per rispondere alle chiamate provenienti da tutto il mondo durante due importanti competizioni internazionali.

Per coprire al meglio l’evento, saranno allestite due postazioni radio in luoghi strategici: postazione 1 “Lungomare“, situata sul lungomare Cristoforo Colombo, di fronte alla Pro Loco di Leuca e Postazione 2 “Belvedere“, posizionata nell’area del Belvedere, a pochi passi dal Faro e di fronte a piazza Giovanni XXIII.

L’evento “Santa Maria di Leuca al centro del mondo grazie ai RadioAmatori” non è solo una dimostrazione tecnica, ma una vera e propria celebrazione della passione, della tecnologia e della cultura, che promette di lasciare un segno indelebile e di far viaggiare il nome di Leuca in ogni angolo del pianeta.