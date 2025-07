I rappresentanti della Federazione Italiana Pesca Sportiva di Lecce in visita al centro di medicina iperbarica del Dea

Il Centro di Medicina Iperbarica, operativo nel Dea Vito Fazzi di Lecce, è stato visitato da rappresentanti della sede di Lecce della Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee.

La struttura, dipendente al Dipartimento di Anestesia e Rianimazione guidato dal Dott. Giuseppe Pulito, gestita in collaborazione con la Prof.ssa Luciana Mascia Ordinaria di Anestesia e Rianimazione di Unisalento, è tornata in attività il mese scorso. Il Servizio, coordinato dal Dott. Marcello Gorgoni, Anestesista rianimatore esperto in Medicina Iperbarica, segna un passo significativo per l’offerta sanitaria regionale.

La terapia iperbarica è consigliata per una varietà di condizioni cliniche, in regime di emergenza (avvelenamento da monossido di carbonio, malattia da decompressione subacquea, embolia gassosa), urgenza (infezioni aggressive dei tessuti molli, ischemia traumatica o sindromi compartimentali acute, complicazioni nei trapianti cutanei e muscolari) e in regime ambulatoriale (perdita improvvisa dell’udito, ferite croniche e difficili da trattare, complicanze post-radioterapia, patologie ortopediche come necrosi ossee e infezioni croniche resistenti).

La Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee, guidata dai clinici, ha effettuato nei giorni scorsi una visita con l’intenzione di sviluppare una proficua collaborazione, proprio per la rilevanza dei trattamenti rivolti ai subacquei: “Finalmente è stato riattivato il Centro di Medicina Iperbarica del Vito Fazzi di Lecce, struttura insostituibile per la sicurezza di coloro che praticano il mare, soprattutto sotto la superficie – ha dichiarato Sandro Congedo, Rappresentante della Sezione Provinciale FIPSAS di Lecce e componente del Comitato Nazionale Settore Attività Subacquee e Nuoto Pinnato – sono molto lieto dell’invito offertoci dal Direttore Generale dell’Asl di Lecce, Avv. Stefano Rossi, per la presentazione di questa magnifica e tecnologicamente avanzata camera iperbarica che può contenere sette pazienti in contemporanea. Un vero e proprio gioiello che, oltre alle tante applicazioni in campo sanitario, consente il pronto ed efficace intervento nel caso di incidenti subacquei, sia con ARA che in apnea. Intendiamo, quindi, come Federazione, attenta alle attività subacquee e che da anni svolge continue ricerche scientifiche nell’approfondimento delle tematiche connesse, quali l’embolia gassosa ed il taravana, instaurare una proficua collaborazione con il Centro, attraverso il coinvolgimento delle figure professionali a disposizione sia del Centro medico che di quello Federale, al fine di creare sinergie con ricaduta sociale” ha concluso Congedo.

“Il ripristino di questo fondamentale servizio terapeutico ci consegna già i primi risultati in termini di collaborazione e intervento – ha sottolineato il Direttore Generale di ASL Lecce, Stefano Rossi – potenziamo ulteriormente il sistema di cure specialistiche per il trattamento di patologie particolarmente critiche, grazie a un lavoro di squadra di clinici esperti”.