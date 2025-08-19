Porto Cesareo celebra Santa Cesarea. Quattro giorni di fede, tradizione e spettacolo

Dal 21 al 24 agosto 2025 la comunità di Porto Cesareo si stringe attorno alla propria Santa Protettrice: Santa Cesarea. Un evento molto atteso, che unisce devozione religiosa, tradizione popolare e un ricco programma di eventi civili e musicali, con ospiti d’eccezione e attività per tutti.
La Festa sarà preceduta, il 20 agosto, da un momento di raccoglimento spirituale con i Primi Vespri alle ore 19:00 presso la Chiesa “B. V. Maria del Perpetuo Soccorso”, seguiti alle 23:00 dalla Santa Messa con gli operatori pastorali.
Il programma religioso
21 agosto – giovedì
- 07:30 – Ufficio delle Letture e Lodi, presieduti da Padre Federico
- In mattinata: apertura ufficiale della Festa con batteria di fuochi
- Servizio musicale itinerante della Banda “Città di Leverano”
- 17:00 – Corteo religioso dalla Chiesa Madre fino a Piazza Nazario Sauro, dove avrà inizio la suggestiva Processione in Mare con il simulacro di Santa Cesarea
- 19:30 – Messa solenne presieduta da Don Davide Calantoni, Giudice Ecclesiastico della Diocesi di Patti. A seguire, l’intervento della Sindaca Silvia Tarantino con un messaggio dedicato alla Pace
Il programma civile e musicale
21 agosto – giovedì
- 21:00 – Doppio concerto di musica popolare con “Kalurya” di Sandro Pellè e i “CalandaGruppo” in Piazza Nazario Sauro
22 agosto – venerdì
- 21:00 – Porto Cesareo ospita una tappa del “Salento Folk Festival” con:
• Vincenzo Romano Trio
• Jonica Popolare
• Esibizione della ballerina cesarina Silvia Greco
23 agosto – sabato
- 13:30 – Tour in barca “VivinPuglia Experience”, con musica live di Vincenzo Romano, laboratorio di pizzica, degustazione tipica e tuffo sulla Nubivago (Info e prenotazioni: 349 3027177)
- 21:00 – Concerto dell’Orchestra Bandistica “Giacomo Puccini” di Sava, seguito dal Top DJ Contest, organizzato dall’Associazione GEA in gemellaggio con il Comitato Festa di Torricella (TA)
24 agosto – domenica
- 21:30 – Gran finale sul Piazzale “Aldo Moro” con lo show musicale “80 Voglia di anni ’90”, a cura del Comune di Porto Cesareo:
• Edoardo Vianello – con i suoi celebri twist e tormentoni estivi
• Massimo Di Cataldo – con le sue intramontabili ballate anni ’90
• Flaminio Maphia – icone del rap italiano
- 00:00 – Spettacolari fuochi pirotecnici per salutare la chiusura della Festa di Santa Cesarea 2025