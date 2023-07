A Taurisano partito il conto alla rovescia per i festeggiamenti in onore di Santo Stefano Protomartire

A Taurisano è tutto pronto per i festeggiamenti civili e religiosi in onore di Santo Stefano protomartire.

Da molti anni i cittadini taurisanesi festeggiano il loro patrono il 3 agosto, giorno in cui ricorre la festa del martire nel calendario della chiesa ortodossa e giorno che permette i festeggiamenti anche a chi, lontano dal proprio paese per differenti motivi, può riunirsi con i propri cari nel periodo estivo e festeggiare il diacono e martire.

Il culto per Santo Stefano sembra sia stato introdotto a Taurisano dai monaci italo-greci nella prima metà dell’XI secolo: al Santo protomartire è intitolata la prima chiesa parrocchiale del paese. La tradizione lo vuole protettore contro il lancio di pietre, e quindi dei fornaciari o addetti alla “carcara” (arte molto antica della produzione di calce e fino a qualche anno fa attività economica locale molto importante) e a protezione delle colture dalle grandinate.

Dopo il solenne novenario, che ha avuto luogo dal 24 luglio al 1° agosto nella chiesa matrice, i festeggiamenti civili e religiosi entreranno nel vivo mercoledì 2 agosto 2023.

Il programma

Alle ore 19, presso piazza Castello, l’amministratore parrocchiale della parrocchia “Trasfigurazione Nostro Signore Gesù Cristo” don Paolo Congedi presiederà la solenne celebrazione eucaristica, concelebrata da tutti i parroci e vicari di Taurisano, alla presenza delle massime autorità civili e militari.

Dopo la funzione religiosa, alle ore 20 circa, dalla Chiesa Matrice partirà la processione con il simulacro del santo patrono, che percorrerà corso Umberto I, via Lecce, via Dispersi in Russia, circolare di Giotto via M. Buonarroti,via S. Maria Goretti, via G. Verdi, via L. Cadorna, via E. Toti, corso Umberto 1, piazza Fontana, corso L Da Vinci. via Fiume, via DanteAlighieri, via Roma, piazza Castello, Chiesa Madre. Al termine della funzione religiosa ci sarà una spettacolare fiaccolata.

La serata sarà allietata da “I Calanti”, che si esibiranno in piazza castello a partire dalle ore 21. Durante tutta la giornata presterà il servizio bandistico l’Associazione Musicale “G. Verdi” di Taurisano.

Giovedì 3 agosto, giorno di festa, le celebrazioni eucaristiche accompagneranno tutta la giornata: alle ore 8 è prevista quella presso la chiesa dedicata al santo patrono, ed alle ore 10 e 19 in Chiesa Madre.Durante tutto il giorno presterà servizio il concerto bandistico “Città di Conversano” (direttore d’orchestra Susanna Pescetti).

Venerdì 4 e sabato 5 agosto 2023, la santa messa è prevista in Chiesa Madre alle ore 19:30.

La musica degli anni ’90 sarà la protagonista della serata di venerdì 4 agosto, durante la quale è prevista l’esibizione di stayin’ alive 90 Dance Party (special guest JO SQUILLO).

Domenica 6 agosto, solennità della Trasfigurazione, le celebrazioni eucaristiche sono previste, come di consueto, alle ore 8 (chiesa di S. Stefano), 10 e 19 (Chiesa Matrice).

Durante i festeggiamenti, l’associazione “Arte in Terra” organizzerà una mostra personale di pittura nella casa del filosofo Giulio Cesare Vanini. Nei giorni 2, 3 e 4 agosto, gli amici “Amatori Calcio” di Taurisano organizzeranno la consueta “grigliata di Santo Stefano”.