L’ulivo, memorie del mediterraneo tra storia, dialogo ed economia. Al via il “Festival della Public History”

La Provincia di Lecce e il Centro Studi Relazioni Atlantico Mediterranee (CESRAM) di Lecce hanno organizzato la III edizione del Festival internazionale della Public History, che si terrà domani, venerdì 27 novembre, a partire dalle ore 9.30, in modalità on line, attraverso il collegamento alla piattaforma Cisco Webex Meet.

Il Festival si inserisce tra le attività del progetto europeo Palimsest, finanziato dal Programma Interreg Grecia Italia 2014–2020, di cui la Provincia di Lecce è partner.

L’iniziativa mira alla rivalorizzazione delle risorse del patrimonio turistico culturale ed alla crescita delle risorse naturali del territorio. In particolare, intende creare un’esperienza open air, interattiva, multisensoriale e coinvolgente, implementando, nello spazio urbano aperto, installazioni interattive artistiche di alta qualità, che inseriscono storie e tempi diversi nel loro spazio originale.

L’edizione 2020 del Festival è dedicata all’ulivo, albero simbolo del Mediterraneo. Il metodo e la filosofia del Festival saranno quelli della “Public History”: ogni argomento verrà analizzato ed elaborato utilizzando le numerose fonti storico-archivistiche, documentaristiche, fotografiche e di cultura materiale presenti nel nostro territorio. Ciò consentirà non solo di ricostruire la storia del paesaggio e della coltivazione dell’olivo, ma anche le tecniche di produzione, gli attrezzi utilizzati, il ruolo di uomini e donne e la produzione olearia, compresa quella dell’olio “lampante”, in un quadro che dal Salento si estende a tutto il Mediterraneo e anche ad altri Paesi non europei.

Il Festival, come le precedenti edizioni, avrà una parte dedicata agli studi accademici e scientifici nella prospettiva della Public History: come l’ulivo ha forgiato luoghi e comunità, come ha ridefinito assetti rurali e urbani, come ha impregnato la cultura popolare e la tradizione.