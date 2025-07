Il Prof. Francesco Formica, nuovo Direttore della Cardiochirurgia Universitaria del “Vito Fazzi”

La Facoltà di MedTec, il percorso formativo in “Medicina e Chirurgia” a forte vocazione tecnologica e bio-ingegneristica, apre un nuovo capitolo con l’insediamento nella Cardiochirurgia Universitaria del Vito Fazzi di Lecce del Professor Francesco Formica – Ordinario di Cardiochirurgia – come nuovo Direttore. La sua nomina conferma un percorso ambizioso del Centro Cuore del Dea Vito Fazzi, incentrato su un approccio olistico alla cura del paziente, l’innovazione scientifica e tecnologica, e la formazione d’eccellenza delle future generazioni di medici.

“La mia priorità, condivisa da tutti gli altri cardiochirurghi, è il benessere del paziente e la qualità della cura. Ogni decisione, ogni sforzo della nostra équipe sarà volto a garantire le migliori cure possibili, con un’attenzione costante non solo alla patologia, ma alla persona nella sua interezza. Questo approccio si traduce in una dedizione instancabile all’assistenza, supportata da una profonda empatia e dalla consapevolezza che la cura va oltre l’intervento chirurgico. Di notevole rilievo anche a multidisciplinarietà nel trattamento delle patologie cardiache che si traduce in una sinergia tra le varie aree di competenza per meglio definire la diagnosi e la cura ‘su misura per ogni paziente” ha dichiarato.

Il Professor Formica sottolinea l’importanza di un modello integrato che veda la ricerca, la didattica, la clinica e l’assistenza lavorare in sinergia. “Solo attraverso un dialogo continuo tra queste aree possiamo progredire – spiega – La ricerca alimenta l’innovazione clinica, la didattica forma i professionisti di domani, e l’assistenza quotidiana ci fornisce le basi per comprendere le reali esigenze dei pazienti e orientare i nostri studi. Questo approccio garantisce che le scoperte scientifiche si traducano rapidamente in benefici concreti per chi necessita di cure, e che la formazione degli studenti sia sempre all’avanguardia” dichiara Formica.

Tra gli obiettivi principali della nuova direzione vi è l’implementazione delle tecniche di chirurgia mininvasiva, che offrono numerosi vantaggi per i pazienti, tra cui tempi di recupero ridotti e minore impatto fisico.

Un’altra area di forte interesse è la terapia dello scompenso cardiaco avanzato, una patologia complessa che richiede un approccio multidisciplinare e altamente specializzato. Verrà inoltre riposta particolare enfasi al trattamento delle patologie complesse dell’aorta, ambito in cui l’innovazione tecnologica e la multidisciplinarietà divengono fondamentali per garantire risultati ottimali.

Di primaria importanza per il professor Formica è infondere entusiasmo, empatia nella consapevolezza di svolgere una professione che si basa sul rispetto del paziente, sul rispetto di ogni professionista, sulla protezione dei più fragili, senza alcuna discriminazione di genere, religione, etnia, pensiero politico, stato sociale. “Ho avuto modo, durante la mia esperienza ultraventennale, di toccare e curare migliaia di cuori. Hanno tutti le stesse sfumature di colori e tutti trasmettono un’unica emozione e la stessa domanda: potrò guarire?” ha dichiarato il Prof Formica.

Il Reparto, afferente al Dipartimento Cardiovascolare diretto dal Dott Giancarlo Piccinni, opera in stretta sinergia con il Reparto Cardiologia – Utic diretto dal Dott Giuseppe Colonna.