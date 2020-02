Un mese senza Franco Millelire, una messa nella chiesa di San Matteo per ricordarlo

È passato un mese da quando Franco Millelire, re incontrastato della movida salentina, se n’è andato. Tutti lo chiamavano con quel soprannome che si era conquistato per la sua impressionante somiglianza con Marco Polo, ritratto nella celebre banconota. Chi non aveva avuto modo di incontrarlo, di incrociarlo almeno una volta nel suo angolo del centro storico di Lecce, dove consigliava i giovani sui locali più in da ‘frequentare’, prima dei social network e prima di whatsapp, lo ha conosciuto sul web.

Presenza fissa nelle vesti di superpecoratore nelle parodie dei The Lesionati, il gruppo comico di Giampaolo Morelli e Pasquale Zonno che aveva trovato in questo signore garbato e sempre gentile un alleato di risate. Sono sempre loro a ricordarlo, oggi, in un post in cui si invitano tutti a partecipare alla messa in suffragio di SuperFrank.

«Questa sera – si legge – per chi potesse, volesse e avesse il piacere, alle ore 18.30 si terrà presso la Chiesa di San Matteo, nel centro storico di Lecce, vicino casa sua, la messa in suffragio per il nostro Super Frank Franco Millelire».

Ci sono personaggi che lasciano il segno. Franco Millelire è sicuramente uno di quelli che restano impressi. Che non vanno via quando non ci sono più. Impossibile dimenticare il suo sorriso, nascosto dalla sua folta barba bianca. Impossibile dimenticare l’ironia con cui si è messo in gioco, a più di 70anni, sapendo stare tra i giovani senza essere mai fuori tempo. Francesco non è diventato un personaggio, lo era.

Gli veniva naturale giocare con la sua fama da latin-lover. Quando lo incontravi con il bastone e gli chiedevi cosa fosse successo raccontava di essere costretto ad usare una stampella perché una donna, molti anni prima, gli aveva rotto il femore durante un incontro amoroso, particolarmente passionale.