Storia e storie di donne. A Galatina, un mese dedicato a “Lavori oltre il genere”

Prende il via, questo pomeriggio, “Lavori oltre il genere”, una iniziativa promossa da Archeoclub d’Italia – Terra d’Arneo e da Acli Lecce – Coordinamento Donne, con il patrocinio morale della Camera dei Deputati, della Regione Puglia, del Comune di Lecce e del C.U.G. di Galatina, con il partenariato di Ferrovie Sud Est, del Liceo Artistico Toma e del Liceo Scientifico Vallone.

Un mese intero dedicato “al lavoro, ai luoghi e all’universo femminile” per parlare di donne e della loro presenza nella società.

Scatti per “Donne in genere”

Primo dei tre importanti appuntamenti previsti in questo mese di marzo, la rassegna di scatti fotografici significativi raccolti nella mostra fotografica “Donne in genere”.

Inaugurazione, dunque, oggi 6 marzo alle ore 18, presso il Museo Civico P. Cavoti per la mostra realizzata in collaborazione con l’associazione FotoVagando.

La rassegna resterà a disposizione del pubblico fino al 31 marzo.

8 marzo

L’8 marzo, presso i locali dell’Associazione Levèra, alle 18.30, si parlerà di donne con Emilia Sarogni.

Emilia Sarogni, già Consigliere Parlamentare, saggista, conferenziera italiana, studiosa del tema dell’emancipazione femminile ed ambasciatrice di portata internazionale di altissimo livello della Cultura Italiana presenterà il suo libro “Il lungo cammino della donna italiana. Dal 1861 al 2018”.

Il libro è un excursus storico su tutte le tappe fondamentali che le donne hanno dovuto percorrere per avere, in Italia, diritti e riconoscimenti.

Il convegno

Il 13 marzo alle ore 10.15 appuntamento con il convegno “Donne Protagoniste: tra Impegno Sociale e Costruzioni del Futuro”.

Il convegno si svolgerà presso l’auditorium scolastico del Liceo Scientifico Vallone e sarà l’occasione per fare luce su molteplici avvenimenti della nostra storia e per capire cosa è stato fatto e cosa resta da fare.

Più che un convegno, un vero e proprio confronto generazionale che vedrà protagonisti gli studenti di Galatina.

Relazioneranno oltre ad Emilia Sarogni, anche l’assessore alla Cultura Cristina Dettù, giovanissima rappresentante istituzionale del Comune di Galatina e facente parte della Scuola Anci per Giovani Amministratori.

Donne, 100 anni per un diritto

Il ruolo della donna appare mutato e se si guarda al passato (100 anni fa) si comprende come l’occasione tragica della Prima Guerra Mondiale ha reso la donna indipendente perché, dopo aver visto partire il proprio uomo per il fronte, ha dovuto svolgere i suoi compiti. Tuttavia anche a guerra conclusa le condizioni non appaiono migliori.

Bisogna arrivare al 1975 per avere la parità di fatto, sancita dal Diritto di Famiglia, tra uomo e donna.