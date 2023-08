Gatto fugge dal trasportino dei turisti e si nasconde nel motore di un’auto. Intervento risolutivo dei Caschi Rossi

Mezzogiorno movimentato per i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce che sono dovuti intervenire in Piazza Mazzini per recuperare un gattino sfuggito alle cure dei proprietari e nascostosi nel motore di una vettura parcheggiatabnelle vicinanze.

I proprietari, alcuni turisti giunti in città per visitare il capoluogo, avevano il gatto custodito nel trasportino. Dopo aver parcheggiato erano pronti a scendere per recarsi nel centro della città attraverso via Trinchese. Qualcosa è andata storta e all’improvviso l’animale ha abbandonato la sua custodia ed è scappato, rifugiandosi nel vano motore di un’altra autovettura posteggiata nelle vicinanze, entrando dalla parte inferiore del veicolo.

I proprietari si sono rivolti ai Vigili del Fuoco che hanno dovuto faticare non poco per recuperare l’animale che, impaurito, fuggiva di auto in auto. Dopo una lunga procedura, tra gli applausi dei presenti che si erano affollati sul marciapiede, hanno restituito l’animale ai proprietari.