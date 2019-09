Gallipoli, bidoni stracolmi e rifiuti per terra. La denuncia di una residente: “Situazione ingestibile”

“La situazione appare ingestibile, troppi incivili”. Sono queste le parole di una residente di Baia Verde che oggi ha deciso di raccontare l’ennesimo atto di inciviltà da parte di turisti, che a quanto pare non hanno nessuna intenzione di rispettare l’ambiente e chi a Baia Verde ci vive. Rifiuti ovunque, bidoni dell’immondizia stracolmi e niente differenziata. Un caso tra tanti che si aggiunge agli episodi che, purtroppo, il Salento è costretto a testimoniare ad opera di vacanzieri e non.

Un atto di inciviltà

Nel corso degli anni Gallipoli è stata, indubbiamente, scenario di moltissimi atti di inciviltà, sicuramente anche a causa del sovrannumero di turisti e salentini che frequentano la ‘Perla dello Jonio’. Tra le segnalazioni che interessano tutto il Salento, molto spesso al centro dell’attenzione mediatica c’è la questione dei rifiuti, un po’ per pigrizia dei turisti che di fare la differenziata proprio non ne vogliono sapere, un po’ per colpa dei salentini doc che non vogliono ‘perdere tempo’ nel riciclo dei rifiuti.

È di questa mattina la segnalazione di un altro atto di inciviltà. A fare da scenario del racconto è Baia Verde, che tutta l’estate ospita vacanzieri da ogni dove. A raccontare, infatti, un episodio di inciviltà è una donna residente in uno dei condomini della località marittima.

La denuncia di una residente

Al centro della denuncia partita da una dei residenti “la penosa condizione della raccolta dei rifiuti” a Baia Verde, dove i condomini si sono dotati di bidoni appositi e nominativi, riservati al condominio, per gettare i rifiuti. Bidoni che, però, come dimostrano le foto, non sono rispettati.

“I ‘villeggianti’ di tutto il circondario utilizzano i nostri bidoni condominiali gettando di tutto”, racconta la residente. Sarebbero soprattutto turisti, provenienti da tutta Italia a creare questo forte disagio per i residenti e un grave danno per l’ambiente. “La situazione appare ingestibile. Colpa dell’inciviltà di alcuni cittadini che passano il loro tempo in Baia Verde e di un servizio raccolta che arranca (a volte i mezzi sono passati di sera, con evidenti difficoltà)”. Sicuramente serve più rispetto, da parte di turisti e salentini.