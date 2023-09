Parliamone… a cuore aperto. Informare per prevenire

La giornata, organizzata con il patrocinio della ASL Lecce, dell’Ordine dei Medici della Provincia di Lecce e dell’Ordine dei Biologi di Puglia e Basilicata, con la collaborazione della Croce Rossa Italiana – Comitato di Lecce e dell’Associazione “Cuore e mani aperte” si svolgerà domenica 1 ottobre in piazza Garibaldi dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e prevede prestazioni gratuite che comprenderanno la determinazione della glicemia, la misurazione della pressione arteriosa, e l’esecuzione dell’ECG con valutazione cardiologica. Non solo, sarà presente in piazza il camper-ambulatorio medico mobile della ASL Lecce in collaborazione con il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione.

“Anche quest’anno abbiamo voluto celebrare ed organizzare la Giornata Mondiale del Cuore – afferma l’assessore alla salute e all’ambiente del Comune di San Cesario, Massimiliano Manno – perché è un’occasione importante e di alto valore sociale per sensibilizzare tutti sulla prevenzione delle malattie cardiovascolari che rappresentano le principali cause di morbosità, invalidità e mortalità in Italia”.

“Un grazie sentito all’assessore dott. Manno, al Direttore Generale della ASL Lecce avv. Rossi e a tutti i medici, operatori sanitari volontari e associazioni che garantiranno il buon esito dell’evento per il bene della nostra comunità”, è quanto ha dichiarato il Sindaco di San Cesario di Lecce, Giuseppe Distante.

“Partecipiamo convintamente, con i nostri medici e con il nostro camper-ambulatorio medico alla Giornata mondiale per il Cuore organizzata dal Comune di San Cesario per domenica 1 ottobre perché pensiamo che sia dovere di un’azienda sanitaria locale presidiare tutte le iniziative utili a diffondere la cultura della prevenzione. Facciamo rete, anche in questa occasione, con associazioni e istituzioni per sensibilizzare i cittadini sulla rilevanza di semplici ma determinanti esami diagnostici per scongiurare patologie cardiovascolari gravi” – ha dichiarato il Direttore Generale della ASL di Lecce Stefano Rossi.