Giornata Mondiale delle Vittime della Strada, perché è così importante ricordare

Ogni anno, in tutto il mondo, la terza domenica di novembre è dedicata alla Giornata Mondiale delle Vittime della Strada, un momento per ricordare tutte le persone che hanno perso la vita o sono rimaste ferite in incidenti stradali. Non è solo una commemorazione che parla di assenze, ma un invito a sentire, ad ascoltare. Ascoltare le storie interrotte, i vuoti che restano, le vite spezzate in un istante e le famiglie che, da quel momento, non sono più le stesse.

È anche una occasione per riflettere sul peso dei comportamenti quotidiani, di alcune scelte che possono fare la differenza, salvare vite e rendere la strada un luogo di incontro, non il teatro di una tragedia. Una curva affrontata troppo velocemente, una distrazione di pochi secondi, una precedenza non rispettata, un drink bevuto prima di mettersi al volate: basta un attimo perché una vita cambi per sempre. Eppure basta altrettanto poco per evitarlo. Ogni incidente scongiurato è una vita che continua, un abbraccio che si rinnova, una storia che può proseguire, un sogno che si realizza. Ed è questo, in fondo, il vero significato della Giornata Mondiale delle Vittime della Strada: trasformare il dolore in responsabilità, la mancanza in consapevolezza, la sofferenza in impegno.

Questa ricorrenza non è nata in un ufficio né decisa a tavolino. È il frutto della tenacia delle associazioni dei familiari delle vittime, che negli anni ’90 iniziarono a riunirsi per dare voce a un dolore troppo spesso ignorato, rimasto all’ombra delle lacrime. Nel 2005, il loro impegno è stato riconosciuto dalle Nazioni Unite. Da allora, ogni anno, questa giornata diventa un ponte tra memoria e futuro. Da allora, ogni anno, questo momento diventa un punto fermo: ricordare, ma anche guardare avanti.

Le vittime della strada sono solo numeri: sono storie di famiglie spezzate, sogni interrotti, amori e sorrisi che non torneranno più.

In Italia, come nel resto del mondo, gli incidenti stradali rappresentano una delle principali cause di morte e disabilità. Per questo, la Giornata Mondiale delle Vittime della Strada vuole essere un momento per sensibilizzare sull’importanza di comportamenti responsabili: usare sempre le cinture di sicurezza, rispettare i limiti di velocità, evitare l’uso del cellulare alla guida e non mettersi mai al volante in stato di ebbrezza.

Il peso dei silenzi

Ogni anno, la strada ci restituisce silenzi che parlano più di qualsiasi parola. Ci sono sedie vuote, case più fredde, mani che non si stringono più. Non ci sono parole che possano restituire il loro sorriso, i loro gesti.

Resta il ricordo. Perché ogni vita interrotta merita di avere voce, anche quando non c’è più chi la racconta.E il modo migliore per onorarla è impegnarsi affinché nessun’altra storia venga spezzata.