“Giornata Nazionale dell’Albero”, Veglie celebra la vita, il futuro e la sostenibilità. Un albero per ogni nuovo nato

In occasione della Giornata Nazionale dell’Albero, il Comune di Veglie rinnova il proprio impegno verso la tutela dell’ambiente e la promozione della sostenibilità con un’iniziativa dal profondo valore simbolico e comunitario: verranno messi a dimora 122 nuovi alberi, uno per ogni bambino nato tra il 2023 e il 2024.

L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione comunale e dall’Assessorato al Verde Pubblico, in collaborazione con la ditta che gestisce la manutenzione del verde urbano, vuole rappresentare un gesto concreto di attenzione verso il futuro e il territorio. Ogni albero piantato sarà il simbolo di una nuova vita, un segno tangibile di crescita e speranza condivisa.

“Piantare un albero significa piantare speranza,” – ha dichiarato il Sindaco Mariarosaria De Bartolomeo .Ogni nuova nascita è un dono per la nostra comunità, e associare ad essa la crescita di un albero ci ricorda quanto sia importante prenderci cura del nostro ambiente così come dei nostri bambini. È un modo per costruire insieme un futuro più verde e consapevole.”

Sulla stessa linea, l’Assessore al Verde Pubblico, Gianni Rollo che sottolinea: “Con questa iniziativa vogliamo rafforzare il legame tra le nuove generazioni e la natura. Gli alberi che mettiamo a dimora oggi non sono solo un segno di bellezza per la nostra città, ma rappresentano un investimento duraturo in salute, sostenibilità e qualità della vita per tutti.La nostra intenzione è quella di valorizzare anche le piazzette di periferia. In questo caso siamo intervenuti su una piazzetta quasi priva di alberature e dopo questo intervento possiamo ritenerci soddisfatti”