“Giornata Nazionale dell’Albero”, Veglie celebra la vita, il futuro e la sostenibilità. Un albero per ogni nuovo nato

L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione comunale e dall’Assessorato al Verde Pubblico, in collaborazione con la ditta che gestisce la manutenzione del verde urbano

In occasione della Giornata Nazionale dell’Albero, il Comune di Veglie rinnova il proprio impegno verso la tutela dell’ambiente e la promozione della sostenibilità con un’iniziativa dal profondo valore simbolico e comunitario: verranno messi a dimora 122 nuovi alberi, uno per ogni bambino nato tra il 2023 e il 2024.
L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione comunale e dall’Assessorato al Verde Pubblico, in collaborazione con la ditta che gestisce la manutenzione del verde urbano, vuole rappresentare un gesto concreto di attenzione verso il futuro e il territorio. Ogni albero piantato sarà il simbolo di una nuova vita, un segno tangibile di crescita e speranza condivisa.
“Piantare un albero significa piantare speranza,” – ha dichiarato il Sindaco Mariarosaria De Bartolomeo .Ogni nuova nascita è un dono per la nostra comunità, e associare ad essa la crescita di un albero ci ricorda quanto sia importante prenderci cura del nostro ambiente così come dei nostri bambini. È un modo per costruire insieme un futuro più verde e consapevole.”
Sulla stessa linea, l’Assessore al Verde Pubblico, Gianni Rollo che sottolinea: “Con questa iniziativa vogliamo rafforzare il legame tra le nuove generazioni e la natura. Gli alberi che mettiamo a dimora oggi non sono solo un segno di bellezza per la nostra città, ma rappresentano un investimento duraturo in salute, sostenibilità e qualità della vita per tutti.La nostra intenzione è quella di valorizzare anche le piazzette di periferia. In questo caso siamo intervenuti su una piazzetta quasi priva di alberature e dopo questo intervento possiamo ritenerci soddisfatti”

