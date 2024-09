Lo Stadio Via del Mare si tinge di verde per la Giornata Nazionale SLA

L’U.S. Lecce si unisce alla grande famiglia che lotta contro la Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA).

In occasione della XVII Giornata Nazionale SLA, promossa dall’Associazione ConSLAncio Onlus, il club giallorosso ha aderito all’iniziativa “Coloriamo l’Italia di Verde”, illuminando di verde l’esterno della Tribuna Centrale dello Stadio Via del Mare nei giorni 14 e 15 settembre.

Il colore verde, simbolo della speranza e della vita, è stato scelto per rappresentare la lotta contro la SLA e per sensibilizzare l’opinione pubblica su questa grave malattia neurodegenerativa. L’illuminazione dello stadio, così come di numerosi monumenti italiani, vuole essere un forte messaggio di vicinanza ai malati di SLA e alle loro famiglie.

Con questa iniziativa, l’U.S. Lecce dimostra ancora una volta la sua sensibilità verso le tematiche sociali e il suo impegno nel sostenere cause importanti. L’adesione alla Giornata Nazionale SLA è un modo concreto per contribuire a diffondere la conoscenza della malattia e a raccogliere fondi per la ricerca scientifica.