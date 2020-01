“Giornate di promozione della cultura scientifica”, due nuovi appuntamenti per gli studenti leccesi

Due nuovi appuntamenti dedicati agli studenti salentini per toccare la “scienza” con mano. L’opportunità di crescita culturale e formativa continua grazie al progetto “Giornate di promozione della cultura scientifica” promosso e realizzato dalla Provincia di Lecce.

Nella giornata di oggi, martedì 28 gennaio, sarà la volta di 50 studenti del Liceo Scientifico “Banzi” di Lecce che andranno in visita presso il Cnr/Imm- Istituto Microsistemi e Microelettronica, diretto da Pietro Siciliano, il Cnr/Isasi – Istituto Scienze Applicate e Sistemi Intelligenti, diretto da Cosimo Distante e il Dhitech (Distretto Tecnologico), diretto da Tiziana Valerio, tutti e tre ubicati all’interno del Polo Universitario Ecotekne di Lecce.

I laboratori da visitare

Numerosi i laboratori che saranno disponibili alla visita degli studenti, a partire dalle ore 9.00: Laboratori Cnr/Imm: Plasmonics and Nanophotonics; Meccatronica; Laboratorio Avanzato di Micro e Nano dispositivi; Microscopia; Progettazione e caratterizzazione dispositivi Multifunzionali; Caratterizzazione sensori; Domotica. Laboratorio di Intelligenza artificiale del Cnr/Isasi e Laboratorio del Dhitech.

Alle ore 12.30, i 50 studenti del “Banzi” saranno poi accompagnati presso l’Isufi – Istituto Superiore Universitario Formazione Interdisciplinare – dove saranno accolti dal direttore Domenico Fazio e dal vice Rosaria Rinaldi, che presenteranno la struttura e le attività.

Le visite continuano giovedì

Giovedì 30 gennaio, invece, 20 studenti dell’IT “G. Deledda” di Lecce saranno ospiti dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale (Arpa), con sede a Lecce in via Miglietta, accolti dal direttore Roberto Bucci e dai responsabili dei laboratori. Dalle ore 9.00 alle ore 12.00, gli studenti avranno l’opportunità di conoscere le importanti funzioni istituzionali dell’Agenzia e le attività che quotidianamente si svolgono nei tre laboratori che saranno visitati: chimico, fisico e biologico.

I gruppi di ragazzi e ragazze possono partecipare a queste preziose esperienze formative grazie al Progetto “Giornate di Promozione della Cultura Scientifica”, che la Provincia di Lecce ha pensato per gli studenti salentini di scuola superiore e che permette loro l’accesso in luoghi di studio, ricerca e innovazione tecnologica.