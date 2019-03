Giuseppe Conte a Lecce per il Cnr, poi sosta all’Isufi. Viaggio tra le eccellenze del sapere

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte in visita a Lecce domenica 24 marzo. Al centro dell’attenzione, ancora una volta, l’eccellenza tecnologica salentina del Cnr, nel campus Ecotekne, che è una delle quattro sedi, tutte al Sud, scelte nell’ambito dell’accordo tra Consiglio nazionale delle ricerche e Eni. Risale allo scorso 4 maggio 2018 la firma da milioni del Memorandum of Understanding, che sono decisi a investire per i prossimi 5 anni su ricerche a tema ambientale.

Le ricerche per il futuro sostenibile

20 milioni in 5 anni per quattro sedi e quattro aree strategiche per “affrontare le sfide globali quali il nesso energia-acqua-cibo-ambiente con una soluzione sempre più efficiente, pulita e a basso water footprint”, dice Il Presidente del CNR Massimo Inguscio.

A Gela, in Sicilia, si farà ricerca nel campo della fusione nucleare, in particolare delle tecnologie da impiegare, per cercare di produrre energia pulita illimitata. A Metaponto, in Basilicata, si affronterà il tema dell’acqua come risorsa vitale e come elemento imprescindibile per un ecosistema in equilibrio. A Pozzuoli, in Campania, gli sforzi saranno concentrati sull’agricoltura, settore economico alla base per lo sviluppo di ogni contesto economico e sociale. E infine Lecce, in Puglia, a cui tocca il compito di studiare l’ecosistema artico, come laboratorio a cielo aperto per studiare il surriscaldamento globale. Sarà, quindi il Nanotec, che sta ricevendo anche attenzione mediatica, a fare gli onori di casa per il Premier Conte.

“Eni da tempo si sta impegnando a sostenere la ricerca scientifica – dichiara l’Amministratore delegato Eni Claudio Descalzi – per la realizzazione di soluzioni concrete e scientificamente solide, che ci consentano di diversificare il nostro mix energetico verso fonti sempre più̀ sostenibili. Inoltre, la collaborazione con un prestigioso centro di ricerche come il CNR, ci consentirà̀ di approfondire anche tematiche che, seppur non direttamente legate al mondo dell’energia, hanno ricadute immediate sia sull’ecosistema sia sulle società̀”.

Un progetto che, forse per coincidenza, o forse no, arriva insieme alla voce di protesta di Greta Thunberg che soprattutto in questi giorni ha animato molte città dell’Italia e di tutto il mondo con le proteste da parte degli studenti.

A seguito dell’eccellenza tecnologica, la visita è per un’altra eccellenza dell’Unisalento, gli studenti della Scuola Superiore Isufi. Il Primo Ministro incontrerà i ragazzi presso il College Isufi, anche questo nel campus Ecotekne.