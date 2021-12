Nonno Pippi compie 100 anni, gli auguri del Sindaco e dell’intera comunità di Taviano

C’è stato bisogno di ricorrere a una sala grande per contenere tutti, almeno per contenere i numerosi nipoti e pronipoti, di cui l’ultimo, Pietro, è nato pochi giorni fa, nel 2021, a cento anni esatti dal bisnonno,

La comunità di Taviano è in festa, Giuseppe Minerva nella giornata di giovedì ha festeggiato il traguardo dei 100 anni. Insieme a parenti e amici erano presenti anche il Sindaco della cittadina del Sud Salento Giuseppe Tanisi e l’Amministrazione Comunale.

Per Pippi Minerva, molto conosciuto in città come uomo buono, gran lavoratore e per essere stato anche il priore e personalità di spicco della Confraternita dell’Immacolata, appena si è diffusa la notizia dei suoi cento anni sulla pagina Facebook del Comune, si è scatenata una pioggia di messaggi augurali, che hanno esaltato le sue virtù e la sua bontà d’animo, da parte di tanti cittadini.

E lo primo cittadino, nella pergamena ricordo che gli ha consegnato per l’occasione, ha espresso grandi parole: “Uomo probo, virtuoso esempio di cittadino e di lavoratore, ha contribuito col suo impegno anche nel sociale e il suo zelante servizio nella Confraternita dell’Immacolata a lui così cara, al progresso civile e morale della nostra Taviano. Per il suo centesimo compleanno, a lui gli auguri dell’intera comunità cittadina”.