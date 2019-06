Stop alla violenza sugli animali, a Monteroni una fiaccolata contro chi fa male agli amici dell’uomo

Il Salento non ci sta e si mobilita! Le ultime vicende che hanno visto come inermi vittime gli animali d’affezione, quei cani e gatti che dovrebbero essere i compagni dell’uomo contro ogni forma di solitudine e che invece proprio dall’uomo hanno ricevuto sevizie e barbarie. Il Salento dice no alla violenza sugli animali in quella Monteroni che è stata teatro della triste storia di Biondo, il cane di quartiere che sulla strada che porta dalla città a nord di Lecce verso Copertino, fu ripetutamente investito da un suv nero. Per onor di cronaca va detto che l’autista di quel suv, tramite il suo legale, ha fatto sapere che non si è trattato di una cattiveria volontaria, bensì di una tragica fatalità. La ripetuta visione del filmato, tuttavia, non ha convinto tante persone ma comunque sarà un giudice a dover giudicare.

Di qualche giorno fa la triste notizia, che vi abbiamo raccontato oggi, di un gattino decapitato a San Cesario di Lecce, proprio alle porte del capoluogo. Un macabro ritrovamento che non si comprende bene se sia un gioco idiota, una sevizia o qualcosa di molto più macabro.

Fatto sta che tutte le associazioni che hanno a cuore gli animali si sono radunate questa sera per una fiaccolata di testimonianza che parte dall’area mercatale per arrivare in via Copertino, proprio dove Biondo perse la vita.