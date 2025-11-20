“Giustizia riparativa”, al Teatro Apollo un convegno promosso dalla Corte d’Appello di Lecce

La Corte d’Appello di Lecce, insieme alle Istituzioni locali, ha organizzato nella giornata del 21 novembre 2025un evento sul tema della “Giustizia riparativa” aperto alla società civile che vedrà, tra gli altri, la partecipazione di S. Em. il Cardinale Gianfranco Ravasi, fondatore del “Cortile dei Gentili”, oltre che di Magistrati, Avvocati, rappresentanti dell’Accademia e un’ampia presenza delle rappresentanze studentesche di varie scuole secondarie della provincia.
Si tratta di un tema molto attuale, introdotto dalla legge Cartabia (D. Lgs. n. 150/2022) incentrato sulle possibilità di stabilire un dialogo volontario tra la vittima del reato e l’autore dello stesso, allo scopo di responsabilizzare quest’ultimo sulle conseguenze delle sue azioni e di costruire, in ultima istanza e con l’aiuto di tutti, una società più sicura.
L’evento si terrà presso il teatro Apollo, con inizio previsto per le ore 9,30 e chiuderà con una breve rappresentazione messa in scena dal gruppo teatrale della Casa Circondariale di Lecce.