“Gocce di sostenibilità” vince il contest per la Green Revolution, lo spot del De Pace di Lecce al primo posto

Verso un mondo sempre più green, sempre più attento all’ambiente. È stato il De Pace di Lecce ad aggiudicarsi il primo premio al Media Contest dedicato al tema della sostenibilità. L’evento è organizzato da Comparte, ZeroCO2 e Flowe, patrocinato dalla Rete ENO e dal Miur.

A permettere alla scuola leccese di aggiudicarsi il primo posto è stato lo spot realizzato con immagini incisive e musiche adatte. Gli studenti della classe 4BTA dell’indirizzo audiovisivo, accompagnati dai professori Andrea Nicolì e Domenica Marseglia, si sono fatti interpreti di un messaggio molto importante, quello del “rispetto verso la nostra madre terra, con grande efficacia comunicativa, argomentazioni, dote di sintesi e creatività”. Sono state queste le motivazioni della giuria che hanno portato i ragazzi dell’istituto salentino sul podio del contest a cui hanno partecipato su scala nazionale le scuole superiori di secondo grado.

Il premio vinto consiste in una confezione di Pachamama, il gioco da tavolo collaborativo in cui, per vincere, bisogna fermare la crisi climatica. Inoltre, i ragazzi si sono guadagnati anche un certificato di piantumazione di alberi ad alto impatto sociale in Guatemala, che hanno il compito di compensare le emissioni di anidride carbonica nell’atmosfera, di ristorare il suolo e di supportare le famiglie contadine a cui sono state donate fornendo una fonte di reddito e di cibo.

La campagna di sensibilizzazione “Gocce di Sostenibilità” ha accompagnato ragazze e ragazzi delle scuole secondarie di II grado in un percorso formativo sulla sostenibilità, portando all’acquisizione di conoscenze e competenze in materia con l’obiettivo di avviare una vera e propria azione.