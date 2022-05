Ingresso del Gruppo Barbetta nel Gruppo Florence. Il sindacato: ‘Bene, a patto che si rafforzi il comparto tessile del Salento’

La notizia apparsa in giornata sul quotidiano ‘La Gazzetta del Mezzogiorno‘ aveva destato un misto di orgoglio e di preoccupazione. Lo scoop era di quelli forti: il noto imprenditore di Nardò Luciano Barbetta, big del settore tessile salentino nel comparto del luxury fashion, starebbe per vendere al Gruppo Florence, vero e proprio colosso dell’alta moda con sede a Milano. I dettagli dell’operazione annunciata sono ovviamente ancora top secret ma l’accordo, il closing, appare cosa già fatta.

Un grande orgoglio per il Salento, dicevamo, visto che è innegabile l’ascesa internazionale di un self-made man stimato (anche per il suo quotidiano impegno nel sociale), un imprenditore le cui aziende sono un autentico fiore all’occhiello per il settore tessile della provincia di Lecce. L’approdo della ‘Luciano Barbetta srl’, della ‘Barbetta Holding mms’, e della ‘Manifattura Moda sartoriale’ nel Gruppo Florence sembra al tempo stesso essere un punto d’arrivo fondamentale per l’azienda dell’imprenditore recentemente salito alla ribalta della cronaca locale per aver acquistato un importante pacchetto azionario della squadra di calcio del Lecce appena promossa dalla cadetteria alla Serie A, e un punto di partenza importante da posizioni top verso mercati in costante espansione.

Tuttavia non sono mancate al contempo anche le legittime preoccupazioni in merito alla conoscenza dei dettagli della vendita per ciò che concerne la tenuta dei livelli occupazionali. A farsi portavoci di questi timori sono stati Sergio Calò, Segretario Generale della Femca Cisl di Lecce e Franco Giancane, Segretario Generale della Filctem Cgil di Lecce che hanno chiesto un incontro alla direzione aziendale del Gruppo Barbetta per avere rassicurazioni sulla difesa dei posti di lavoro.

“L’ingresso del Gruppo Barbetta nel Gruppo Florence? – scrivono i sindacalisti – Una buona notizia solo se l’operazione tende ad un consolidamento dell’intera filiera tessile salentina. Lunedì abbiamo richiesto, e ottenuto, un incontro con la direzione aziendale del Gruppo Barbetta. Successivamente e/o contestualmente (se ci saranno le condizioni) terremo un’assemblea con i lavoratori, alla presenza della proprietà e della direzione aziendale, per comunicare, in maniera tempestiva e trasparente, i risvolti dell’intera vicenda”.

Femca e Filctem vogliono saperne di più, conoscere i particolari di questo importante passaggio industriale sul territorio.

“Ci auguriamo, e siamo certi fin d’ora, che l’intera operazione – concludono Calò e Giancane – tenda ad un consolidamento e allo sviluppo non solo delle maestranze del gruppo Barbetta ma, anche e soprattutto, di tutti i lavoratori salentini (e delle aziende coinvolte) della “filiera” tessile legata all’impegno produttivo e occupazionale che da vari decenni esprime l’imprenditore Luciano Barbetta”.