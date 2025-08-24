Il club dei delitti del giovedì di Richard Osman, mistero e amicizia in una casa di riposo

Immaginate una lussuosa casa di riposo in un tranquillo villaggio inglese, dove l’età sembra farla da padrone, ma la mente brilla più che mai. È qui che vive un gruppo di pensionati dai destini apparentemente ordinari, capaci di trasformare il tempo in una straordinaria avventura investigativa. Questo è il cuore di Il club dei delitti del giovedì, il romanzo di Richard Osman che ha conquistato i lettori di tutto il mondo con una miscela irresistibile di suspense, humour e umanità. Non si tratta di un semplice thriller, ma di una storia capace di conquistare chiunque ami i misteri ben congegnati, i colpi di scena intelligenti e i personaggi che restano nel cuore.

La trama: quattro pensionati e un caso irrisolto

Il libro ruota attorno a quattro pensionati inglesi che vivono in una tranquilla comunità per anziani. Joyce, un’ex infermiera dal carattere deciso, Ron, l’ex sindacalista battagliero e passionale, Ibrahim ex medico perspicace e riflessivo e la carismatica Elizabeth dal passato oscuro formano un club molto speciale: ogni giovedì, tra calici di vino e torte alla vodka, si incontrano per indagare su vecchi casi irrisolti, studiando i fascicoli della polizia. Quello che nasce come un passatempo si trasforma presto in un’avventura piena di suspense quando un omicidio reale sconvolge la loro quiete quotidiana.

L’improbabile quartetto si ritrova così coinvolto in indagini serrate, tra enigmi da decifrare, indizi nascosti e segreti insospettabili che si celano dietro le porte di una comunità apparentemente serena. Il lettore segue passo dopo passo le intuizioni del gruppo, vivendo un giallo ricco di tensione, ma al tempo stesso carico di calore umano.

Personaggi indimenticabili e ironia inglese

Il vero punto di forza del romanzo sta nei suoi protagonisti. Richard Osman tratteggia personaggi realistici e autentici, ognuno con fragilità, ricordi e peculiarità che li rendono irresistibilmente umani.

La scrittura, brillante e scorrevole, è impreziosita da una sottile ironia tutta britannica, che stempera i momenti più tesi senza mai compromettere la suspense. Questo equilibrio perfetto tra leggerezza e mistero rende il romanzo unico nel panorama del giallo contemporaneo.

Un giallo che parla di vita, età e amicizia

Il club dei delitti del giovedì non è solo un poliziesco: è anche una riflessione profonda sul valore dell’amicizia, sull’importanza di sentirsi utili e coinvolti nonostante il passare degli anni. In una società che spesso dimentica gli anziani, Osman restituisce voce e dignità a un mondo spesso dimenticato: quello degli “over” che hanno ancora molto da insegnare e raccontare. Con una scrittura intensa ma leggera, lo scrittore ci ricorda che non esistono limiti per la curiosità, il coraggio e il desiderio di giustizia, neanche quando si è in pensione

Ogni capitolo cela un enigma più profondo, ogni personaggio un’anima da scoprire. È un giallo che intriga la mente e scalda il cuore, rendendo la lettura un’esperienza completa.

Se amate i romanzi gialli che uniscono mistero, sentimento e un’irresistibile dose di umorismo inglese, questo libro è una lettura imperdibile. Richard Osman ha saputo reinventare il genere cozy crime, dimostrando che si può raccontare un’indagine avvincente senza rinunciare al calore dei rapporti umani.