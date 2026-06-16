

​Nel panorama editoriale contemporaneo, resistere al tempo è un’impresa; farlo mantenendo la totale gratuità per i lettori è una scommessa vinta contro ogni scetticismo. Era il 9 giugno 1996 quando faceva la sua comparsa «il Gallo», il primo free press d’Italia concepito per dare voce alla provincia. Oggi, nel 2026, quel progetto spegne 30 candeline, confermandosi un pilastro democratico insostituibile per il Salento.

​In un’epoca in cui l’informazione locale rischiava di consumarsi rapidamente tra difficoltà economiche e diffidenza generale, «il Gallo» ha abbattuto ogni barriera d’accesso alla notizia, dimostrando che la cultura e l’informazione possono e devono essere alla portata di tutti.

La rivoluzione del Free Press e la capillarità nel Capo di Leuca

Se nelle grandi metropoli la stampa gratuita è spesso un bene di consumo rapido per pendolari, nel Capo di Leuca il modello free press ha assunto un valore sociale e antropologico profondo. La vera forza del giornale è sempre stata la sua capillarità, la capacità di trasformarsi in un rito collettivo del fine settimana.

La distribuzione strategica ha saputo toccare ogni nodo della comunità:

​I luoghi del quotidiano: bar, edicole, piazze e attività commerciali. Il giornale si trova dove si svolge la vita reale dei cittadini.

​Oltre l’isolamento geografico: «Il Gallo» è riuscito ad arrivare puntuale in ogni singolo comune del Capo di Leuca, laddove la grande cronaca nazionale non arriva, se non nei momenti più dolorosi.

​Un ponte generazionale: nelle case e nei luoghi di ritrovo, il cartaceo passa di mano in mano, unendo lettori di tutte le età sotto uno sguardo onesto e indipendente sulla realtà locale.

Sin dagli inizi molti prevedevano una vita breve, condizionati dalle numerose esperienze editoriali locali finite rapidamente nell’oblio. Eppure, il progetto ha resistito per tre decenni grazie a una scelta precisa: restare libero, leggero nei toni ma rigoroso nei contenuti, e dare spazio soprattutto a chi voce ne aveva poca o nessuna.

Un nuovo volto per guardare avanti

​Il traguardo dei trent’anni non è un punto di arrivo, ma un momento simbolico per evolversi. Per celebrare questa storia fatta di passione, sacrificio e coerenza, il numero in distribuzione dal 13 giugno 2026 si presenta ai lettori con una veste grafica completamente rinnovata.

​«L’evoluzione è naturale quando si conservano radici profonde. Rinnovarsi significa avere rispetto per il passato e responsabilità verso il futuro.»

​Accanto allo storico formato cartaceo, che continuerà a presidiare i comuni del Capo di Leuca ogni weekend, si rinnova totalmente anche lo spazio digitale: il sito internet www.ilgallo.it è stato riprogettato per offrire un’informazione ancora più moderna, accessibile e vicina ai lettori, ovunque si trovino.

​Il futuro del territorio ha ancora bisogno di voci libere, credibili e profondamente legate alla propria terra. E «il Gallo», trent’anni dopo, continua a esserci