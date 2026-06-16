A partire dal 15 giugno, la Polizia di Stato ha attivato in via sperimentale il nuovo servizio “Denunce online”. La piattaforma digitale nasce con l’obiettivo di snellire le procedure burocratiche e facilitare il contatto tra cittadini e forze dell’ordine.

Il portale è raggiungibile direttamente all’indirizzo ufficiale: denunceonline.poliziadistato.it ed è integrato anche all’interno dell’App IO (nella sezione “Servizi” del Ministero dell’Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza).

Il servizio si divide in due modalità principali: la pre-denuncia per reati (attiva in alcune zone) e la denuncia di smarrimento (attiva a livello nazionale). Scopriamo come funzionano.

Pre-denuncia Online: Dove è Attiva e per Quali Reati

Per quanto riguarda la segnalazione di reati, il sistema permette di inviare una pre-denuncia telematica. Questa dovrà poi essere formalizzata di persona, entro le successive 48 ore, presso un Ufficio della Polizia di Stato, previo appuntamento da fissare direttamente sulla piattaforma.

Al momento, questa funzione è attiva in fase sperimentale esclusivamente nel Lazio e in Umbria presso i seguenti uffici: Questure: Rieti e Frosinone; Commissariati: Cassino, Fiuggi e Sora; Sicurezza Cibernetica: Centro operativo Lazio e sezioni di Frosinone, Rieti, Viterbo e Latina; Polizia Ferroviaria: Compartimento Lazio e posti di Frosinone, Orte, Roma Ciampino, Roma Termini e Roma Tiburtina e Polizia Stradale: Compartimento Lazio e Umbria (sezioni di Frosinone e Rieti).

I Reati per cui si può presentare la Pre-denuncia:

Furto, frode informatica, truffa, accesso abusivo a sistema informatico o telematico, indebito utilizzo di carte di credito e di pagamento, diffamazione online.

Smarrimento Beni: Servizio Attivo in Tutta Italia (Senza Passare in Questura)

La vera svolta per i cittadini riguarda la segnalazione di smarrimento di beni personali, che è invece operativa da oggi in tutta Italia.

In questo caso, la procedura si conclude interamente online: non è necessario recarsi di persona in un ufficio di Polizia.

Come ottenere il verbale valido per i duplicati

Una volta inviata la segnalazione di smarrimento sul portale, il verbale protocollato sarà disponibile all’interno dell’area personale del portale “Denunce Online” entro 96 ore dall’invio; l documento scaricato ha pieno valore legale e potrà essere utilizzato per richiedere un duplicato, l’emissione di un nuovo documento o per qualsiasi altra pratica amministrativa.