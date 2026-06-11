Promuovere la cultura della prevenzione e l’adozione di corretti stili di vita attraverso un evento pubblico che unisce informazione, attività fisica e sensibilizzazione. È questo il cuore di “In Marcia per la Prevenzione”, l’iniziativa in programma sabato 20 giugno 2026 dalle ore 8.30 a Lecce, nel parcheggio del Polo Oncologico dell’Ospedale “Vito Fazzi” (ingresso da via Giuseppe Moscati).
L’evento nasce dalla sinergia tra i servizi e le strutture di ASL Lecce, quotidianamente impegnate nella tutela della salute e nella lotta alle malattie oncologiche, con il prezioso supporto dei partner CONI e Decathlon.
Il Programma: Sport e Movimento per la Salute
La manifestazione unisce la teoria alla pratica del benessere. Il programma della mattinata prevede infatti un allenamento collettivo per attivare il corpo e una camminata sportiva lungo un percorso tracciato all’interno dell’area ospedaliera del “Vito Fazzi”, con partenza direttamente dal parcheggio del Polo Oncologico.
Un momento tanto simbolico quanto concreto per ricordare a tutti l’importanza della prevenzione primaria, che si fonda su tre pilastri fondamentali: movimento regolare, alimentazione equilibrata e adesione ai programmi di screening.
Tutti i Servizi ASL Lecce a Disposizione dei Cittadini
Durante la mattinata, il parcheggio del Polo Oncologico si trasformerà in un vero e proprio villaggio della salute. I cittadini avranno l’opportunità di incontrare medici, operatori e professionisti di numerosi reparti e servizi della ASL Lecce, tra cui Dipartimento di Prevenzione e Dipartimento Oncologico; Programmi di Screening Oncologici; Centro Antifumo (Dipartimento di Dipendenze Patologiche); SIAN (Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione) e Gruppi Multidisciplinari di Patologia (GMP), per comprendere l’importanza dei percorsi di cura integrati e personalizzati.
Cosa si potrà fare concretamente all’evento?
- Prenotare gli screening oncologici previsti dai programmi regionali.
- Aderire alle campagne vaccinali ed effettuare le vaccinazioni disponibili direttamente in loco.
- Ricevere orientamento sui percorsi di prevenzione attivi sul territorio di Lecce e provincia.
- Chiedere supporto per smettere di fumare grazie agli specialisti del Centro Antifumo.
Come Partecipare
L’iniziativa punta a rafforzare la consapevolezza che la prevenzione è lo strumento più efficace per tutelare la salute individuale e collettiva, facilitando l’accesso ai servizi sanitari per tutte le fasce della popolazione.
- Iscrizione alla camminata: È possibile iscriversi anche la mattina stessa, direttamente sul posto prima della partenza.
- Accesso ai punti informativi: L’accesso ai gazebo ASL è libero, gratuito e non richiede alcuna prenotazione.
- Parcheggio: Per tutta la durata dell’evento, i visitatori potranno usufruire gratuitamente del parcheggio pubblico antistante il Presidio Ospedaliero “Vito Fazzi”.