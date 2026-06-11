Promuovere la cultura della prevenzione e l’adozione di corretti stili di vita attraverso un evento pubblico che unisce informazione, attività fisica e sensibilizzazione. È questo il cuore di “In Marcia per la Prevenzione”, l’iniziativa in programma sabato 20 giugno 2026 dalle ore 8.30 a Lecce, nel parcheggio del Polo Oncologico dell’Ospedale “Vito Fazzi” (ingresso da via Giuseppe Moscati).

L’evento nasce dalla sinergia tra i servizi e le strutture di ASL Lecce, quotidianamente impegnate nella tutela della salute e nella lotta alle malattie oncologiche, con il prezioso supporto dei partner CONI e Decathlon.

Il Programma: Sport e Movimento per la Salute

La manifestazione unisce la teoria alla pratica del benessere. Il programma della mattinata prevede infatti un allenamento collettivo per attivare il corpo e una camminata sportiva lungo un percorso tracciato all’interno dell’area ospedaliera del “Vito Fazzi”, con partenza direttamente dal parcheggio del Polo Oncologico.

Un momento tanto simbolico quanto concreto per ricordare a tutti l’importanza della prevenzione primaria, che si fonda su tre pilastri fondamentali: movimento regolare, alimentazione equilibrata e adesione ai programmi di screening.

Tutti i Servizi ASL Lecce a Disposizione dei Cittadini

Durante la mattinata, il parcheggio del Polo Oncologico si trasformerà in un vero e proprio villaggio della salute. I cittadini avranno l’opportunità di incontrare medici, operatori e professionisti di numerosi reparti e servizi della ASL Lecce, tra cui Dipartimento di Prevenzione e Dipartimento Oncologico; Programmi di Screening Oncologici; Centro Antifumo (Dipartimento di Dipendenze Patologiche); SIAN (Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione) e Gruppi Multidisciplinari di Patologia (GMP), per comprendere l’importanza dei percorsi di cura integrati e personalizzati.

Cosa si potrà fare concretamente all’evento? Prenotare gli screening oncologici previsti dai programmi regionali.

previsti dai programmi regionali. Aderire alle campagne vaccinali ed effettuare le vaccinazioni disponibili direttamente in loco.

ed effettuare le vaccinazioni disponibili direttamente in loco. Ricevere orientamento sui percorsi di prevenzione attivi sul territorio di Lecce e provincia.

sui percorsi di prevenzione attivi sul territorio di Lecce e provincia. Chiedere supporto per smettere di fumare grazie agli specialisti del Centro Antifumo.

Come Partecipare

L’iniziativa punta a rafforzare la consapevolezza che la prevenzione è lo strumento più efficace per tutelare la salute individuale e collettiva, facilitando l’accesso ai servizi sanitari per tutte le fasce della popolazione.