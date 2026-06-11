Giro di vite a Gallipoli contro il fenomeno del “turismo selvaggio” e i comportamenti che ledono l’immagine della perla dello Ionio. Nella giornata di ieri, il Sindaco Flavio Fasano ha firmato un’ordinanza contingibile ed urgente finalizzata alla tutela del pubblico decoro e della decenza urbana.

Il provvedimento, già esecutivo, resterà in vigore sino al prossimo 30 settembre e introduce regole ferree per residenti e turisti.

Cosa prevede il divieto: dove e come non si può circolare

L’ordinanza stabilisce il divieto assoluto di circolare o sostare a torso nudo, in costume da bagno o in indumenti intimi. Il divieto si applica in una vasta gamma di contesti urbani: vie e piazze cittadine; Parchi pubblici; mezzi di trasporto pubblico locale; monumenti storici e uffici pubblici ed esercizi commerciali.

Un capitolo a parte è dedicato agli uffici comunali, all’interno dei quali l’accesso è severamente vietato a chiunque indossi un abbigliamento giudicato poco decoroso: nello specifico, non si potrà entrare in costume da bagno, a torso nudo, ma anche in pantaloncini e canottiera.

Le eccezioni: Ovviamente, il buon senso e la natura turistica della città sono salvaguardati. Il divieto non si applica all’interno degli stabilimenti balneari, sulle spiagge libere e sui tratti di lungomare o percorsi stradali strettamente adiacenti e di immediato collegamento agli arenili.

Le due grandi novità: territorio esteso e ruolo degli ausiliari

Rispetto ai provvedimenti simili emanati negli anni passati, la nuova ordinanza sul decoro a Gallipoli introduce due novità sostanziali:

Estensione a tutto il territorio: I divieti non saranno limitati soltanto al centro cittadino e alla suggestiva Città Vecchia, ma si applicheranno all’intero territorio urbano, senza distinzione di quartieri.

Il coinvolgimento degli ausiliari del traffico: Per garantire il rispetto delle regole, oltre alle tradizionali forze di polizia, scenderanno in campo anche gli ausiliari del traffico. Il loro compito non sarà quello di elevare direttamente le sanzioni, ma avranno un ruolo informativo verso i conducenti dei veicoli in sosta e, in caso di violazione evidente, l’obbligo di segnalazione immediata al Comando di Polizia Locale.

Il commento del Sindaco Flavio Fasano

Il primo cittadino ha voluto sottolineare l’importanza del provvedimento per la tutela del brand Gallipoli e per la convivenza civile: “Si tratta di un atto necessario per evitare scene poco decorose su tutto il territorio cittadino, non solo nel centro cittadino o nella città vecchia. Per garantirne però l’efficacia è necessaria prima adeguata informazione e poi il controllo e l’attuazione del regime sanzionatorio. Per questo ci avvarremo anche degli ausiliari del traffico, nei limiti individuati dall’ordinanza e consapevoli dei ruoli e dei compiti di ciascuno”.