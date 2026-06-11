La cultura della pizza italiana torna protagonista nel Salento con l’arrivo di The Great Pizza Tour 2026, il format itinerante ideato da The Great Pizza e dedicato alla valorizzazione delle migliori realtà del settore. Dopo l’esordio a Caserta, il tour approda lunedì 15 giugno presso la Pizzeria Noël di San Donato di Lecce per una serata-evento che riunirà pizzaioli, produttori, esperti e appassionati. Il progetto, nato da un’idea di Antonio Fucito e sostenuto da NetAddiction e Dissapore, si propone di attraversare l’Italia raccontando territori, stili e identità che rendono la pizza uno dei simboli più riconoscibili del made in Italy gastronomico.

Una serata dedicata alle eccellenze del territorio

Durante l’appuntamento salentino, le pizzerie selezionate della provincia di Lecce si alterneranno in performance, degustazioni e momenti di racconto professionale, offrendo al pubblico la possibilità di conoscere da vicino tecniche, ingredienti e visioni dei protagonisti locali. La tappa culminerà con la premiazione delle eccellenze individuate da The Great Pizza, una selezione senza classifica che punta a valorizzare realtà differenti per stile e percorso, ma accomunate da qualità, autenticità e capacità di interpretare in modo personale il disco di pasta.

Un osservatorio itinerante sulla pizza italiana

Il tour non è solo un calendario di eventi, ma un vero e proprio osservatorio itinerante sullo stato della pizza in Italia. Ogni tappa diventa occasione di confronto e networking tra professionisti, oltre che momento di divulgazione per un pubblico sempre più attento alla qualità e alla ricerca. Nel corso della serata saranno inoltre presentati i progetti editoriali collegati a The Great Pizza Guide 2026 e alla piattaforma The Great Pizza Advisor, che raccoglie oltre 600 pizzerie testate e consigliate in tutta la penisola.

Le prossime tappe

Dopo Lecce, The Great Pizza Tour 2026 proseguirà verso Ischia e Milano, per poi concludersi a Napoli con il gran finale dei The Great Pizza Awards, nel cuore simbolico della tradizione pizzaiola.