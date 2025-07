Domenica di festa con la Notte Blu di Santa Cesarea

Santa Cesarea Terme pronta a trasformarsi in un festival a cielo aperto, con la tredicesima edizione della Notte Blu tra Luminarie d’autore, videomapping, “Malè on tour”, mercatini, streetfood, Luna Park e visita notturna alle grotte termali.

Domenica 27 luglio 2025, Santa Cesarea Terme tornerà ad accendersi di musica, arte e tradizione con la tredicesima edizione della Notte Blu. L’evento simbolo dell’estate trasformerà l’intero centro storico in un palcoscenico diffuso, pronto ad accogliere turisti e visitatori fino a tarda serata.

Ad impreziosire l’edizione di quest’anno con una cornice elegante e d’atmosfera vi saranno le installazioni di luminarie salentine, rendendo l’atmosfera della Notte Blu 2025 ancora più suggestiva e facendo il paio agli spettacoli di videomapping che anche quest’anno animeranno la facciata della chiesa madre di Santa Cesarea Terme.

Sul main stage andrà in scena “Malè on tour”, il format musicale firmato dalla storica discoteca salentina, che porterà sul Piazzale delle Terme un concentrato di hit da cantare e ballare tra dj‑set, animazione e coreografie spettacolari, mentre l’intero corso principale di Via Roma sarà palcoscenico di spettacoli itineranti di musica, teatro di strada, esibizioni di magia e intrattenimento, tra mercatini dell’artigianato e postazioni di street‑food con i sapori più autentici del territorio.

Non mancheranno un’area Luna Park dedicata ai più piccoli, laboratori creativi e attività ludico‑educative e di osservazione degli astri. In collaborazione con le Terme di Santa Cesarea, sarà inoltre possibile partecipare a una suggestiva ed esclusiva visita notturna alla grotta fetida, tesoro naturalistico situato nei pressi della Piscina Sulfurea.

La Notte Blu prenderà il via alle ore 20.00, per quello che è ormai da anni considerato uno degli eventi più attesi delle estate salentina, capace di accogliere, emozionare e stupire migliaia di partecipanti.