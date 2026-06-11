Dopo la quarta consecutiva e storica salvezza, l’addio del Responsabile dell’Area Tecnica Pantaleo Corvino e ancora prima di trovare un nuovo sostituto del femoneno del mercato di Vernole, la società giallorossa compie una mossa strategica e di fondamentale importanza per il futuro. Il sodalizio di “Via Costadura” ha comunicato ufficialmente di aver prolungato il contratto di tre pezzi pregiati della rosa, garantendosi la loro presenza in maglia giallorossa per un ulteriore anno rispetto alle scadenze precedentemente fissate.

Il club ha reso noto di aver esercitato l’opzione di prolungamento contrattuale prevista per Lameck Banda, Antonino Gallo e Ylber Ramadani.

La nota ufficiale del club salentino

I tre calciatori, punti fermi dello scacchiere tattico giallorosso, hanno prolungato il loro matrimonio con il Lecce che ha reso ufficiale il rinnovo con una nota stampa ufficiale: “L’U.S. Lecce comunica di aver esercitato l’opzione, prevista contrattualmente, per il prolungamento di un anno del contratto in essere con i calciatori Lameck Banda, Antonino Gallo e Ylber Ramadani. La nuova scadenza contrattuale dei tre giallorossi è stata così portata al 30 giugno 2027.”