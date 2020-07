Pasta fredda, melanzane, feta e pomodorini: la ricetta ‘perfetta’ per l’estate

In estate, si sa, cambia anche l’alimentazione. I ritmi frenetici tipici di questi mesi, le giornate trascorse al mare e il solleone fanno perdere la voglia di stare davanti ai fornelli anche a chi di solito ama cucinare. Meglio optare per i piatti veloci, freschi, sbrigativi, ma altrettanto buoni come la pasta fredda. In poco più di dieci minuti è possibile preparare un ottimo primo piatto da poter gustare sia a casa, sia sotto l’ombrellone in spiaggia. Se si desidera un’alternativa alla ricetta classica con mais, rucola, tonno, pomodorini, basilico, olive e pezzetti di mozzarella ecco una soluzione con ingredienti tipicamente estivi.

Pasta fredda con melanzane, feta e pomodorini

Basta un po’ di fantasia per preparare mille varianti diverse dell’insalata di pasta. Questa versione ricorda un po’ la pasta alla norma, con la feta al posto della ricotta salata e le melanzane saltate in padella invece che fritte.

Ingredienti

pasta

melanzane

pomodori secchi

pomodorini freschi

feta

pinoli

basilico, sale, pepe, olio

Procedimento: