Strudà, “Il Sorriso di Pierandrea” recupera il campo da basket della Villa Comunale

Giornata da ricordare quella di domani per la comunità di Strudà.

Domani sera, subito dopo la messa all’aperto celebrata dal parroco, nella Villa Comunale verrà inaugurato il nuovo campo da basket. In piazza Madonna della Neve, grazie all’associazione “Il Sorriso di Pierandrea”, tornerà finalmente fruibile una struttura sportiva per troppo tempo abbandonata all’incuria. “È un sogno che si realizza, uno spazio restituito alla gioia, allo sport e alla socialità dei nostri giovani, nel nome di Pierandrea e del suo sorriso che continua a ispirarci”, spiega il presidente dell’organizzazione di volontariato, Simone Longo.

Questo traguardo è stato possibile grazie al sostegno silenzioso ma costante di tante persone, alla collaborazione con l’Amministrazione Comunale (che ha supportato concretamente l’iniziativa) e, soprattutto, all’impegno instancabile dei volontari. Questo ed altri interventi, come la piantumazione di alberi e piante e l’organizzazione di momenti ludici e ricreativi (che fanno da corollario al sostegno alla ricerca ed ai progetti per contrastare il disagio fisico, mentale e sociale dei giovani), rientrano in una filosofia di fondo che da sempre accompagna l’agire dell’Associazione: “Il principio che guida questo tipo di attività dell’associazione è semplice, vogliamo ricreare e sostenere il senso di comunità. Rimettere in sesto spazi degradati come il campetto da basket, oltre a restituire a Strudà uno spazio sociale, offrirà a tanti ragazzi la possibilità di giocare e divertirsi insieme, esattamente come faceva da bambino Pierandrea con i suoi amici”, spiega il presidente Longo.