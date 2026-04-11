Al via il Trofeo Barba 2026, l’arte delle Forze di Polizia al Convitto Palmieri

Si è aperta ufficialmente la terza edizione del “Trofeo Barba 2026”. L’inaugurazione, avvenuta nel pomeriggio di ieri presso il suggestivo Convitto Palmieri, ha seguito le celebrazioni mattutine per il 174° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato, suggellando una giornata dedicata al valore e alla memoria.

La manifestazione non è solo una kermesse artistica, ma un atto d’amore e memoria. Concepita dalla Sezione ANPS di Guagnano, la mostra onora la figura del Maresciallo G. Barba, vittima del dovere della Polizia di Stato caduto nel 1982.

Quest’anno, il Trofeo segna un importante passo in avanti: nato tre anni fa come iniziativa riservata alla Polizia di Stato, il concorso ha assunto una portata nazionale, aprendo la partecipazione agli appartenenti a tutte le Forze di Polizia d’Italia. Una visione coraggiosa che promuove la condivisione artistica nel nome della legalità.

La cerimonia d’apertura ha visto il taglio del nastro alla presenza del Questore della Provincia di Lecce Giampietro Lionetti, affiancato da Antonio Convertino (Presidente del Gruppo “Il Cenacolo”) e Giuseppe Verdoscia(Presidente ANPS Guagnano).

Particolarmente toccante è stata la visita del Prefetto di Lecce, che ha contemplato le opere esposte e visitato la splendida cappella annessa al Convitto, rendendo omaggio alla bellezza storico-sacra della location.

Il momento di massima intensità emotiva è stato vissuto con la partecipazione dei figli del Maresciallo Barba. Antonio Barba, in servizio presso l’Ufficio Sanitario della Questura di Lecce, che ha testimoniato il legame indissolubile con il padre e Cristina Barba, che ha commosso i presenti condividendo il ricordo di un padre conosciuto attraverso i racconti familiari, essendo venuto a mancare quando lei aveva solo due anni.

Il percorso espositivo rivela talenti inaspettati tra le fila delle Forze dell’Ordine. Tra le opere si segnalano un olio su tela del Primo Dirigente della Polizia di Stato Eliana Martella (Capo di Gabinetto del Questore) e un acquerello di Nara Adinolfi, Vice Questore e Dirigente dell’Ufficio del Personale.

Numerose opere di agenti della provincia di Lecce che, nel tempo libero, coltivano con passione l’arte pittorica e poetica.