Cade dalla bicicletta e sbatte la testa, 50enne in Rianimazione a Tricase

É finito in Rianimazione un 50enne che in mattinata era impegnato in una passeggiata in bicicletta con la figlia di 11 anni nelle campagne di Santa Maria di Leuca. Per cause ancora da stabilire, e molto probabilmente per evitare nell’ impatto di coinvolgere la bambina, l’uomo rovinato al suolo, sbattendo la testa. Le condizioni sono subito apparse gravi, al punto da necessitare dell’intervento del personale del 118.

L’ambulanza accorsa sul posto ha prestato soccorso al ciclista trasportandolo in codice rosso presso l’ospedale Cardinale Panico di Tricase, dove è ricoverato in Rianimazione. Ha riportato ematomi cerebrali e fratture del volto. La prognosi è riservata. Illesa la figlia.