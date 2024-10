Proseguono gli incontri di “aLtRo_Senso”, il progetto per rielaborare il lutto e recuperare il presente

Fornire aiuto e supporto psicologico non solo ai genitori ma a tutto il nucleo familiare attraverso un percorso psicosociale individuale e di gruppo.

Continua con questa finalità il Progetto “Altrosenso”, promosso dall’Associazione Lorenzo Risolo Odv, realizzato con il contributo del Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri e rivolto alle famiglie che affrontano il difficile momento che segue la perdita di una persona cara. Anche nei mesi di ottobre, novembre e dicembre continuano anche gli incontri rivolti alle famiglie.

Il Progetto, attraverso una serie di appuntamenti con professionisti ed esperti, continua il suo percorso di aiuto rivolto a tutti i genitori che, purtroppo, devono affrontare il grande dolore della perdita di un figlio, successiva a una diagnosi di inguaribilita’.

Con il prezioso supporto di Duccio Bernardi, professionista esperto e guida preziosa per i gruppi dei genitori, è stato organizzato un calendario di appuntamenti che nei mesi scorsi ha già visto la partecipazione di famiglie e genitori e che continuerà anche negli ultimi tre mesi dell’anno. Tutti gli incontri anche nei prossimi mesi si svolgeranno, come di consueto, di venerdì pomeriggio/sera a partire dalle 15. Saranno appuntamenti di gruppo di circa un paio d’ore, ma che daranno la possibilità ad ognuno dei partecipanti di poter chiedere consulti e colloqui sempre gratuiti anche individuali. Sono due al mese, sei quindi in tutto, gli appuntamenti previsti fino a dicembre con date e orari così come di seguito elencati, e presso le strutture si volta in volta decise per agevolare l’adesione da parte dei partecipanti provenienti dai diversi comuni della provincia.

Il primo appuntamento di ottobre è previsto per Venerdì 04/10 presso Dinamiko Village via castagni Galatina, di seguito gli appuntamenti si svolgeranno a cadenza bisettimanale (eccetto novembre) nel periodo Ottobre / Dicembre (vacanze di Natale escluse).

Gli ultimi sei appuntamenti partono quindi questo venerdì 4/10 con gli incontri previsti per l’ultimo trimestre dell’anno, poi seguiranno:

– Ven 18/10

– Ven 15/11

– Ven 22/11

– Ven 06/12

– Ven 20/12

Per informazioni e Contatti

327 4693590 – 346 0869305