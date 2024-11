L’Anfiteatro Romano di Lecce si svela con il sostegno del Governo Italiano

Un approfondito focus sul Salento d’età messapico-romana ed una grande occasione per valorizzare le più recenti emergenze archeologiche di Lecce, grazie a nuove opportunità finanziarie.

L’incontro di questo pomeriggio, a Roma, tra il sindaco di Lecce, Adriana Poli Bortone, e il ministro per la Cultura, Alessandro Giuli, è servito a porre le prime basi di un percorso che consentirà di investire nuove risorse economiche per la storia e l’archeologia del territorio. Giuli si è intrattenuto per più di un’ora con il sindaco Poli Bortone. Presente anche il presidente della commissione Cultura del Senato, Roberto Marti.

“Un confronto assolutamente proficuo” spiega il primo cittadino, sottolineando di aver trovato un “ministro molto preparato sulla situazione del territorio di Lecce e sull’anfiteatro in particolare. Con una grande notizia: ha già previsto nel bilancio di quest’anno le risorse per poter intervenire sulle ultime scoperte. Sarà un finanziamento importante e si potrà intervenire anche sulla presenza messapica e romana nel Salento (Lecce, Rudiae, Castro). Abbiamo fissato l’attenzione su questi territori di particolare interesse. Il ministro è stato molto disponibile e desidera venire a Lecce per un sopralluogo, spera entro il prossimo dicembre. Ha ribadito la necessità di istituire subito un tavolo con la Soprintendenza, anche con la partecipazione di esperti ed autorità nel campo della ricerca (ad esempio il professor Francesco D’Andria). Già domani parleremo con la Soprintendenza, la quale aveva già ipotizzato un tavolo. Sono davvero contenta – conclude il sindaco – è stato un bellissimo incontro che ha confermato ancora una volta quanto importante sia per Lecce la valorizzazione culturale e quanta attenzione vi sia per la nostra città e le sue ricchezze storiche da parte del Governo”.