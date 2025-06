Sicurezza online e prevenzione delle truffe digitali, se ne parla in un incontro ad Arnesano

Il Servizio Civile Universale di Arnesano, con i volontari dei progetti UP 2023 e Pianeta Giovani 2023, ha iorganizzato l’incontro “Difendersi dalle truffe online – strumenti per una sicurezza digitale consapevole”, che si svolgerà martedì 17 giugno 2025, alle ore 18:00, presso il Palazzo Marchesale di Arnesano.

Durante l’incontro, esperti del settore illustreranno i principali rischi della navigazione online e le strategie migliori per proteggersi da frodi e raggiri digitali. A supporto della discussione, interverrà anche la Polizia Locale, che offrirà una panoramica sui reati informatici e sulle azioni che le autorità competenti stanno mettendo in campo per tutelare i cittadini.

L’evento è aperto al pubblico e mira a sensibilizzare la comunità su un tema di grande attualità, fornendo consigli pratici e strumenti concreti per navigare in rete in totale sicurezza.

Gli Operatori, resteranno sempre a disposizione della Cittadinanza e possono essere contattati attraverso le pagine social ufficiali (Facebook “Servizio Civile Universale – Comune di Arnesano” ed Instagram “serviziocivile_arnesano”), via mail all’indirizzo di posta elettronica [email protected] e al numero 334 1167497.