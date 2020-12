La Diocesi di Ugento incontra gli universitari: la formazione per il bene comune

Torna l’appuntamento annuale voluto dalla Diocesi di Ugento – Santa Maria di Leuca con gli studenti universitari del Capo di Leuca. L’incontro quest’anno ha il titolo “Giovani lievito della città” e vede la partecipazione dell’Ordinario di Filosofia Politica presso la Pontificia Università Gregoriana don Rocco D’Ambrosio, il Consigliere regionale Donato Metallo, oltre al delegato dell’Università Cattolica per la Diocesi ugentina Mimmo Turco.

L’appuntamento ha come obiettivo una riflessione collettiva riguardante la formazione universitaria come servizio del bene comune. Il confronto sarà concluso dal Vescovo di Ugento – Santa Maria di Leuca Mons. Vito Angiuli e sarà condotto e moderato da don Luca De Santis, docente di Teologia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore.

“Per il secondo anno consecutivo si terrà un incontro con tutti gli universitari della Diocesi di Ugento – Santa Maria di Leuca – spiega don Luca. Quest’anno l’incontro, pur essendo online per le limitazioni contingenti, rappresenterà comunque un momento di riflessione sulla terza via dell’Università, come luogo in cui la formazione viene posta a servizio del Bene Comune. Gli eminenti interventi programmati faranno da apripista e da cornice ad una disamina attenta, aperta al contributo degli universitari salentini”.

L’incontro, ormai divenuto un appuntamento consolidato, avrà luogo lunedì 28 dicembre e, ovviamente, si svolgerà in modalità telematica per via della normativa di contrasto alla diffusione del coronavirus, e potrà essere seguito sulla piattaforma YouTube, sulla pagina della Parrocchia “Maria SS. Ausiliatrice”.