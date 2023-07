Don Luigi Ciotti a Gugnano per consegnare la Carata Costituzionale ai neo-diciottenni

Sarà Don Luigi Ciotti, presbitero e attivista, ispiratore e fondatore dapprima del Gruppo Abele, per aiutare i tossicodipendenti e poi dell’associazione Libera contro i soprusi delle mafie, la personalità che il 13 luglio, a Guagnano, in Piazza SS. del Rosario, consegnerà ai neo-diciottenni, la Carta Costituzionale

L’iniziativa è stata voluta dall’Amministrazione Comunale, nell’intenzione di rendere centrale, nel percorso formativo-culturale, il tema della giustizia, già messo in atto attraverso gli eventi che durante l’anno hanno animato il progetto ‘Sulla strada della Legalità”.

Quest’anno, ripetiamo, la consueta Cerimonia di Consegna prevede la presenza di Don Luigi Ciotti come ospite centrale, del sociologo e autore d’inchieste Leonardo Palmisano, che presenterà la serata e di Toni Mira, caporedattore e inviato di ‘Avvenire’.

Sintetizzare in poche righe la sua biografia, che va dalla ‘strada’, come ama sottolineare, alla partecipazione al Parlamento Europeo, all’impegno come Garante di conferenze mondiali tematiche, alle Onorificenze ricevute dalla Repubblica Italiana è difficile e per questo e tanti altri motivi, la serata si preannuncia particolarmente toccante ed emozionante.