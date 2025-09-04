“Sorveglianze nel setting scolastico e attività di prevenzione”, alla Asl un incontro informativo

Il 9 settembre, dalle ore 9:00 alle 12:00, presso il Polo Didattico della Asl di Lecce in via Miglietta n. 5, si terrà l’evento informativo “Sorveglianze nel setting scolastico e attività di prevenzione, nel corso del quale verranno presentati i risultati regionali e aziendali delle ultime indagini delle sorveglianze nutrizionali “Okkio alla Salute” e “Health Behaviour in school Aged Children (HBSC)”.

L’evento è organizzato dalla Regione Puglia e dal Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione del Dipartimento di Prevenzione e sarà occasione per un confronto tra mondo sanitario, scolastico, universitario e diversi stakeholders: oltre l’analisi dei risultati, è previsto un approfondimento relativo all’individuazione e la condivisione di azioni preventive e di contrasto al sovrappeso ed obesità infantile con un approccio di promozione della salute basato su progettualità integrate e sostenibili che prevedono il coinvolgimento di Enti, Università, Associazioni e Istituzioni, per creare contesti in grado di favorire e sostenere l’adozione di comportamenti corretti e scelte consapevoli.