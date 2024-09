Il Sindaco Poli Bortone incontra il Console Onorario della Moldavia Domenico De Candia

Un ponte tra Lecce e la Moldavia per rafforzare rapporti di amicizia e collaborazione fra il nostro territorio e un Paese dell’ex Unione sovietica ormai indipendente dal 1991.

La visita, questa mattina, a Palazzo Carafa, del console onorario della Moldavia a Bari, Domenico De Candia, con il Sindaco Adriana Poli Bortone, è stata l’occasione per parlare di un percorso di scambi culturali, sociali ed economici tra due realtà apparentemente distanti geograficamente ma che condividono molte affinità a livello culturale ed economico.

‘Sottoscriveremo un protocollo d’intesa per la realizzazione di alcuni progetti – fa sapere il primo cittadino – che, oltre che il Comune, potranno coinvolgere anche l’Agenzia per il Patrimonio culturale euromediterraneo. Si tratterà di progetti prevalentemente di carattere sociale e culturale, che non possono non tenere conto anche dei moltissimi moldavi che vivono nel nostro Paese.

Peraltro, la candidatura della Moldavia a Paese membro dell’Unione Europea ci spinge ad accelerare questo percorso di collaborazione, anche considerata la delicata posizione del Paese che confina con l’Ucraina, teatro purtroppo dell’aspro confitto che, inevitabilmente, si riflette anche sul popolo moldavo.

Su questo abbiamo dialogato a lungo. Ma abbiamo parlato anche delle eccellenze che offre la Moldavia, in particolare nel settore della tecnologia così come nell’agricoltura avanzata soprattutto in ambito vitivinicolo. Questo percorso di collaborazione, dunque, vuole essere anche il migliore auspicio perchè il Paese possa continuare a crescere e prosperare nella tranquillità, anche con il sostegno e l’amicizia di Lecce e della Puglia’.