Women for Women, le donne della Cisl portano solidarietà alle donne ucraine ospiti a Merine

Donne per le Donne, Women for Women: è così che il Coordinamento Donne della Cisl di Lecce ha deciso di chiamare l’incontro organizzato nella giornata di ieri con le donne ucraine fuggite dagli orrori della guerra ed ospiti a Merine presso la Casa di Spiritualità ‘Cuore Immacolato di Maria’ dell’Arcidiocesi di Lecce.

Lo scorso 25 aprile, prima di recarsi alla cerimonia organizzata dalla Prefettura per l’Anniversario della Liberazione, la segreteria provinciale della Cisl aveva fatto visita alla Casa di Spiritualità di Merine per portare la testimonianza di una vicinanza vera e reale ai profughi ucraini fuggiti dal loro Paese invaso dalla Russia.

È stata in quella occasione che le donne ucraine hanno chiesto un segno di solidarietà alle donne della Cisl, un gesto piccolo ma davvero importante per chi ha perso tutto. Avevano chiesto, infatti, di poter ricevere in dono dei prodotti per la cura della persona, per tornare, almeno un po’, alla normalità della quotidianità.

Women for women è stato proprio questo grazie alla generosità di alcuni imprenditori del settore che hanno chiesto l’anonimato e alla testimonianza diretta delle donne del sindacato salentino. Un incontro tra amiche in cui scambiarsi pensieri di quotidianità, pensieri all’apparenza effimeri e che sono invece la manifestazione di un rapporto di sorellanza.

Dopo questo incontro, la Cisl continuerà ad ascoltare queste persone e ad incontrarle con l’obiettivo di un legame di amicizia e di vera integrazione di queste donne e dei loro bambini nella nostra comunità, senza dimenticare la possibilità di condividere qualche opportunità di lavoro non appena sarà migliorata la conoscenza della lingua italiana.