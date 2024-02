Arma dei Carabinieri e Soroptimist Club insieme contro la violenza di genere

Sono tante le iniziative messe in atto dai Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce, anche in collaborazione con il Soroptimist Club del capoluogo, in merito al delicato fenomeno della violenza di genere.

Tra queste ci sono sicuramente le decine di incontri che i militari dell’Arma hanno svolto presso le scuole secondarie della provincia, nel corso dei quali sono stati sensibilizzati i giovani sulla delicata tematica.

Sono anni ormai che l’Associazione Soroptimist International Italia collabora con l’Arma e tra i vari progetti, ha trovato ampio spazio quello di “Una stanza tutta per se”, avviato nel 2015 con un protocollo siglato con il Comando Generale dell’Arma, a seguito del quale sono state realizzate più di 160 “stanze rosa” all’interno delle Caserme, per creare un ambiente che dia una sensazione di accoglienza ed empatia, fondamentali affinché una donna maltrattata, già spaventata e disorientata, si determini ulteriormente nel suo proposito.

Due quelle realizzate nella provincia di Lecce presso le sedi dei Comandi Carabinieri di Gallipoli e Lecce Santa Rosa.

Proprio presso quest’ultima sede, nella serata di ieri il sodalizio ha incontrato il personale dell’Arma e nell’occasione donato un computer da utilizzare in tali contesti.

Ad accogliere il presidente Maria Cristina Solombrino, il Comandante Provinciale dei Carabinieri Colonnello Donato D’Amato, che ha colto l’occasione per illustrare l’enorme sforzo e i risultati ottenuti.

Resta alta quindi l’attenzione che gli uomini della “Benemerita” profondono al fenomeno della violenza di genere e numerosi sono i provvedimenti adottati in quest’ultimo periodo nei confronti di persone ritenute responsabili di tali inosservanze.