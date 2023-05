Re Carlo III, conto alla rovescia per l’incoronazione

Non si parla d’altro da mesi, anche lontano da quella Londra che ha iniziato il conto alla rovescia per l’incoronazione di Re Carlo III. Sarà un giorno storico per la monarchia britannica, ma anche il mondo intero pronto ad accendere i riflettori sulla cerimonia all’Abbazia di Westminster, in programma sabato 6 maggio, otto mesi dopo la morte della regina Elisabetta.

Il cuore dell’evento sarà quando l’arcivescovo di Canterbury verserà l’olio della Terra Santa (realizzato secondo una ricetta segreta, ma noto per contenere ambra grigia, fiori d’arancio, rose, gelsomino e cannella) sul “Coronation Spoon”, un cucchiaio in argento dorato del XII secolo e ungerà il futuro sovrano sulle mani, sul petto e sulla testa. Sarà l’unico momento del rito rimasto invariato per mille anni che non sarà trasmesso in diretta, come fu nel lontano 1953.

Certo è che Charles indosserà la pesante corona di Sant’Edoardo, il più importante tra i gioielli della Corona inglese. Nel momento in cui il cimelio toccherà la testa del Re suoneranno le trombe e verranno sparati colpi in tutto il Regno Unito. Camilla, che prenderà il titolo di Regina, come voluto da Lillibeth, indosserà la “Queen Mary’s Crown”, la corona realizzata per la consorte di re Giorgio V.

Finito il rito, i reali torneranno a Buckingham Palace con la Gold State Coach, la ‘scomoda’ carrozza usata per ogni incoronazione dal 1831, scortata dalla principessa Anna, Gold Stick in Waiting della cerimonia. Lì si affacceranno dal balcone con gli altri membri della Famiglia Reale per salutare la folla, mentre il cielo sarà ‘colorato’ dalle frecce rosse. Davanti al pubblico al non sarà presente il principe Harry. Il duca di Sussex è volato a Londra, senza la moglie Meghan, che resterà in California con i figli, ma non sarà presente durante il tradizionale saluto ai sudditi dal balcone del palazzo reale.

I dettagli della cerimonia sono ancora top secret, ma ormai manca poco e ogni ‘curiosità’ sull’evento del secolo sarà soddisfatta.