A scuola di solidarietà, gli alunni del “Principe di Piemonte” di Maglie danno lezione di generosità

Tutto era partito dalla richiesta di una bambola per una “principessa”, che disperava di poter scartare il regalo sognato da mesi.

La perdita del lavoro da parte del padre e della madre, l’avevano intristita facendole immaginare un Natale senza doni sotto l’albero.

Da qui era partita la richiesta all’Associazione “Dalla parte dei più deboli” che, senza pensarci troppo, come è solito fare il suo responsabile, era partita in quarta per realizzare un desiderio che doveva a tutti i costi trasformarsi in realtà.

E così è stato: quella “principessa” troverà la sua bambola sotto l’albero.

Ma evidentemente il cuore dei bambini, dei loro genitori, delle loro insegnati, dei loro educatori è talmente grande che quella richiesta era diventata il simbolo di una vera e propria esplosione di solidarietà e in men che non si dica le classi quarte della scuola “Principe di Piemonte” di Maglie, hanno fatto qualcosa che va oltre la generosità, diventando dono.

I bimbi, infatti, hanno pensato bene di offrire all’associazione qualcosa a loro di particolarmente caro: un giocattolo importante, una bambola, un peluche, un supereroe. I piccoli studenti si sono privati di qualcosa a cui tenevano tanto ed era, ovviamente, in buono stato di conservazione, per regalarlo a chi ha Natale non avrebbe avuto nulla.

Alla Dirigente scolastica, la prof.ssa Maria Stella Colella e a tutte le maestre non è sembrato vero vedere dinanzi ai loro occhi una montagna di giocattoli da donare per condividere veramente il senso e lo spirito della festa cristiana del Natale.

È stato poi il referente del sodalizio, Sandro Barone, a occuparsi della consegna.

Mai come in questo caso i bambini hanno insegnato agli adulti cosa significhi solidarietà.