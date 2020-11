Una coperta grande come il mare in memoria del piccolo Joseph, il bimbo morto nelle acque del Mediterraneo

Intrecciare fili di solidarietà e amore… fare quadri di memoria condivisa per realizzare una grande, grandissima coperta in ricordo del piccolissimo Joseph, il bimbo di appena sei mesi, morto sulla nave Open Arms, lo scorso 11 novembre a seguito del naufragio di un gommone nelle acque del Mare Mediterraneo.

L’assessore alle politiche sociali Francesca Minosi e l’assessore alle Politiche della Pace e dell’Accoglienza Vincenzo Sisinni di Uggiano la chiesa, hanno accolto l’appello della biblioteca di Lampedusa nel realizzare una coperta grande come il mare per ricordare il bambino che ha perso la vita a causa dell’affondamento di un gommone della speranza.

Era la tarda mattina dell’11 novembre scorso, ripetiamo, quando, il natante della Ong ha soccorso in mare 120 migranti a bordo di un gommone andato a fondo a 30 miglia dalla costa di Sabratha. Nel naufragio hanno perso la vita 6 persone e, tra loro, anche Joseph, morto sulla nave in attesa dell’arrivo dei soccorsi.

Per rendere omaggio alla sua memoria, gli assessori, invitano tutti i cittadini di Uggiano e Casamassella a realizzare anche un solo quadrato di 10 centimetri per lato, in lana, all’uncinetto o ai ferri e a consegnarlo entro il 3 dicembre prossimo.

I quadrati intessuti potranno essere accompagnati da un biglietto, un pensiero, un ricordo, un racconto, un desiderio e verranno successivamente cuciti fra loro.

La coperta non sarà mai finita, potrà sempre essere ingrandita e diventerà patrimonio condiviso della comunità.