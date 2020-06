Nuovo insediamento alla Procura Generale, arriva il magistrato Maria Rosaria Micucci

Un nuovo magistrato approda alla Procura Generale. In mattinata, si è svolta la cerimonia di insediamento di Maria Rosaria Micucci. Assumerà il ruolo di magistrato requirente distrettuale di Lecce. Prenderà, dunque, il posto del sostituto procuratore generale Giampiero Nascimbeni che è passato alla Procura di Bologna.

La dr.ssa Micucci, a partire dal mese di giugno del 2015 e fino ad oggi, è stato sostituto procuratore, sempre a Lecce, nel pool che indaga sui reati contro le fasce deboli.

La cerimonia odierna, si è tenuta in aula, alla presenza del Procuratore Generale Antonio Maruccia e degli altri magistrati della Procura Generale. Ad accompagnarla, anche i sostituti procuratori Maria Vallefuoco e Stefania Mininni.

Maria Rosaria Micucci ha esercitato la funzione di pubblico ministero in varie Procure italiane prima di approdare a Lecce. È stata in servizio per circa nove anni a Venezia. In seguito, è stata a Palermo per poi trasferirsi a Mantova, dov’è rimasta per oltre sette anni.

Invece, ad agosto, è previsto l’insediamento come sostituto procuratore generale, della dr.ssa Maria Cristina Rizzo, attualmente sostituto procuratore presso il Tribunale dei Minori.